В Минском аэропорту четыре часа не было света 4 29.09.2019, 9:34

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Рейсы отложены, пассажиры спали на полу.

В минском аэропорту с 4.22 воскресенья, 29 сентября, не было электричества. Рейсы задержаны, не работали все системы аэропорта, люди ждут в здании своих вылетов. По состоянию на 9.18, не вылетели вовремя 8 рейсов, сообщает tut.by.

Фото: Анна Крылова

— Информации никакой нет, никому ничего не говорят, компьютеры не работают, разметка не работает, кассы и стойки регистрации тоже. Дети спят на полу. Администрация на связь не выходит, людям не предложили ничего — ни воды, ни еды. Несколько минут назад по громкой связи объявили пожарную тревогу и срочную эвакуацию. Люди стоят в аэропорту, никого так и не эвакуировали, — сообщила Ольга, она в аэропорту с 6 утра.

— Люди просят воды и еды у работников аэропорта. Купить ничего нельзя. Кассы не работают, — сообщает Анна Крылова. По ее словам, воды потом все же пассажирам принесли. Позже, говорит пассажирка, пообещали горячее питание детям.

— Находимся в самолете рейсом аэрофлота на Шереметьево, взлет не разрешают. Пассажиры стыковочных рейсов очень нервничают, — сообщал нам Дмитрий.

Судя по табло вылетов аэропорта, по состоянию на 8.45 еще были задержаны несколько рейсов, уже в 09.00 посадка на все была завершена.

Как сообщил TUT.BY представитель «Белэнерго» Александр Мальков, проблема на стороне аэропорта — энергетики исправно снабжают электроэнергией местную подстанцию.

— Утром 29 сентября осуществлялось надежное внешнее электроснабжение Национального аэропорта. Высоковольтные линии 110 кВ и оборудование подстанции «Аэропорт» принадлежащие РУП «Минскэнерго» работали без сбоев. Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с техническими неполадками на энергетическом оборудовании, принадлежащем Национальному аэропорту.

Работники РУП «Минскэнерго» оказали необходимую техническую помощь специалистам энергослужбы Национального аэропорта для скорейшего восстановления надёжного энергоснабжения потребителей, подключенных к секциям 10 кВ подстанции «Аэропорт».

— Зафиксированы сбои в подаче электроэнергии. Администрация аэропорта приносит свои извинения за временные неудобства при регистрации. Проводятся все необходимые работы и мероприятия, направленные на скорейшее восстановление подачи электроэнергии, — сообщила TUT.BY пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

По ее словам, около 8.20 утра подача электроэнергии восстановлена.

— Устранены перебои в подаче электроэнергии. Аэропорт перешел на работу в штатном режиме.

По словам представителя аэропорта, в здании аэровокзала по требованию пассажирам предоставлялась питьевая вода, также аэропорт организовал дополнительные места для того, чтобы пассажиры могли сесть.

— Сейчас аэропорт делает все возможное, чтобы ускорить восстановление работы в штатном режиме всех необходимых операций: регистрации, обработки багажа и других, — сообщила Ромина Саматханова.

По ее словам, по состоянию на 9.18, не вылетели вовремя 8 рейсов.