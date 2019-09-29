Марш Греты Тунберг в Монреале собрал полмиллиона человек 1 29.09.2019, 9:41

Фото: Reuters

В нем принял участие премьер-министр Канады.

В мире продолжается волна «климатических забастовок». Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Монреале возглавила полумиллионное шествие протеста в Монреале, во время которого призвала канадского премьер-министра Джастина Трюдо и лидеров других стран приложить больше усилий для охраны среды, сообщает svaboda.org.

16-летняя шведка, которая лично встретилась с премьером, заявила на пресс-конференции, что тот «прилагает недостаточно усилий», чтобы ограничить выброс в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект.

Трюдо и другие канадские политики, отвлекшись от напряженной избирательной кампании, присоединились к Грете Тунберг на митинге в Монреале. По словам организаторов, в нем приняли участие около 500 тысяч человек.

В минувшую пятницу более 6 миллионов человек присоединились к организованному во всем мире «климатическим забастовкам».