Трамп записал видеообращение к американцам 10 29.09.2019, 9:58

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Президент США заявил о «мошенничестве» и желании «осушить болото».

Президент США опубликовал в своем Twitter видеообращение к американцам, сообщает «Белсат».

«То, что происходит сейчас – это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отобрать у вас оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить, чтобы это случилось, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться », – заявил Дональд Трамп.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Это уже второй видеоролик, опубликованный в течение суток.