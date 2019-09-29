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Трамп записал видеообращение к американцам

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  • 29.09.2019, 9:58
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Трамп записал видеообращение к американцам

Президент США заявил о «мошенничестве» и желании «осушить болото».

Президент США опубликовал в своем Twitter видеообращение к американцам, сообщает «Белсат».

«То, что происходит сейчас – это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отобрать у вас оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить, чтобы это случилось, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться », – заявил Дональд Трамп.

Это уже второй видеоролик, опубликованный в течение суток.


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