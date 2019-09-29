В центре Витебска проходит необычный пикет по сбору подписей 2 29.09.2019, 10:05

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Фото: Радыё Рацыя

Жителей города привлекает креативность его участников.

Около пикета по сбору подписей за выдвижение для участия в «выборах» Ирины Яскевич неслучайно останавливаются прохожие. Участники инициативной группы потенциальной кандидатки - сторонники БХД и другие единомышленники - ежедневно устраивают перформансы, пристегивая к одежде плакаты с тематическими надписями, сообщает «Радыё Рацыя».

Первым таким пикетом-перформансом стал протест против объединения с Россией, когда участники пристегнули на одежду плакаты «Нет - российской оккупации», «Нет - союзному государству», а через пару дней прохожие останавливались возле пикета, прочитав надписи «Не просто Мария».

Кто-то из прохожих сразу догадался, что это - намек на 22-летнюю спутницу Лукашенко, которая также собирается в «депутаты».

Инициативу пикетчиков объясняет участница Елена Янушковская: «Проблем в Беларуси очень много. Мы выбираем самые острые. Был пикет против российской агрессии, в поддержку политзаключенных и против политических репрессий. Еще был плакат «Не просто Мария», потому что мы против таких «депутатов» у нас, нам нужны настоящие депутаты, а не «просто Марии».

С появлением плакатов внимание к пикету возросло, хотя и не все прохожие согласны с пикетчиками. И не каждый, кто остановился, ставит свою подпись, но важно другое, говорит потенциальная «кандидатка» Ирина Яскевич: «Кто-то просто посмеется, мол, чего они здесь стоят, ведь это все равно это ни на что не влияет. Но я считаю, что человека должен как-то обратить внимание на то, что его беспокоит».

По мнению председателя городской организации ОГП, создательницы профсоюза предпринимателей «Разам» Ирины Яскевич, период сбора подписей за выдвижение в «кандидаты» надо как можно более эффективно использовать для общения с людьми - чтобы они не чувствовали себя брошенными в сегодняшних сложных экономических и политических условиях.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя