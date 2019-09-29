В Австрии начались досрочные парламентские выборы 29.09.2019, 10:18

Эксперты считают, что шансы экс-канцлера Курца вновь возглавить правительство весьма высоки.

В воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы в Австрии. Первые избирательные участки открылись в воскресенье уже в 6 утра, сообщает dw.com.

Как отмечают эксперты, шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки. Согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов. При этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).

Правительство Курца было отправлено в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. В результате коалиция АНП и АПС распалась и были объявлены новые парламентские выборы. Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.

Обнародование первых экзитполов ожидается вскоре после закрытия избирательных участков в 17 часов. Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее вечером в воскресенье.