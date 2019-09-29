Новые цены и сюрпризы для «тунеядцев»: что изменится в Беларуси с октября 5 29.09.2019, 10:39

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Большинство изменений скажется на кошельках граждан.

В Беларуси с 1 октября подорожает сахар и некоторые марки сигарет. Белорусам, которые попали в «тунеядскую» базу не занятого в экономике населения, с октября будут насчитывать платежи за газоснабжение и теплоснабжение по «экономически обоснованным тарифам».

Портал tut.by посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в октябре, которые отразятся на кошельках.

Сахар будут продавать от 1,5 рубля за килограмм

С 1 октября в Беларуси подорожает белый кристаллический сахар. Власти устанавливают на него до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То есть найти сахар дешевле этой суммы не получится. Напомним, ранее из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти уже вводили регулирование цен на этот товар.

Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.

Для «тунеядцев» подорожает отопление

Белорусам, которые попали в «тунеядскую» базу не занятого в экономике населения, с октября будут приходить платежки за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Напомним, с января этого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. Tut.by поинтересовался в Минтруда, сколько сейчас человек числится в базе не занятого в экономике населения.

Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Беларуси насчитали около полумиллиона не занятых в экономике, сообщила в начале декабря прошлого года министр труда Ирина Костевич. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч. Чиновники обещали «почистить» базу, исключить тех, кто попал по ошибке и кто подтвердит занятость. К концу февраля их число сократилось, по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек».

В Минтруда ранее отказались предоставить более актуальные данные по числу белорусов, которые числятся в базе не занятого в экономике населения.

Подорожают сигареты, некоторые — на 10 копеек. В продаже появится несколько новых марок

С 1 октября вырастут цены на некоторые марки сигарет. В продаже также появятся некоторые новые марки. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 октября повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — с 2,45 до 2,5 рубля.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Компании «Табак-инвест» и «Беларусьторг» также повысят стоимость некоторых марок сигарет, а «ЭНЕРГО-ОИЛ» не планирует.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

С 1 октября Беларусбанк вводит комиссию за снятие наличных в банкоматах

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белинвестбанка. Размер вознаграждения составит 2,5% от суммы, но не меньше 3 долларов/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рублей. Вводит комиссию также за просмотр баланса в баланса по карточке в устройствах Белинвестбанка — 0,5 долларов/евро, 35 российских рублей, 1 белорусский рубль.

При этом Беларусбанк по-прежнему не будет взимать комиссию за снятие наличных в банкоматах двух банков-партнеров — БПС-Сбербанка и Белагропромбанка.

Напомним, ранее Беларусбанк с 1 августа пересмотрел размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам.