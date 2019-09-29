«Крымские интересы» Януковича 1 Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»

29.09.2019, 10:59

Виктор Янукович

Что стоит за информационными вбросами беглого экс-правителя?

Экс-президент Украины Виктор Янукович пытается использовать «крымский фактор» для возвращения в Украину и дискредитации политиков, пришедших к власти на волне Евромайдана. Его окружение продолжает вбрасывать в информационные пространство тезисы о «сдаче» украинскими властями Крыма, фактически выгораживая кремлевское начальство.

Юридическая команда Виктора Януковича «обеспечивает возможность» его возвращения в страну, сообщил его адвокат Виталий Сердюк в Апелляционном суде Киева, информирует Радіо Свобода.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине. Основные задачи, поставленные клиентом, а именно: обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – защитой сейчас выполняются», – сообщил господин Сердюк.

Виктор Янукович покинул Украину зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время событий Евромайдана, скрывшись на территории России. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал бывшего президента виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам заключения. Виктор Янукович и его представители назвали приговор незаконным. Решение еще не вступило в силу, поскольку юристы экс-президента обратились в Апелляционный суд столицы.

Тут стоит уточнить, что Виктора Януковича признали невиновным в посягательстве на территориальную целостность страны. Судьи приняли такое решение в связи с «недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовного преступления». Судя по контексту, аннексия Крыма и оккупация части Донбасса попали под обвинения в развязывании агрессивной войны и государственной измены.

Защита Януковича последовательно ведет линию, в соответствии с которой в стране, по их мнению, произошел «государственный переворот», в результате которого Украина «потеряла» часть территории

В тексте приговора сказано, что президент Янукович «для создания представления о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил России, придания видимости законности вторжения и оккупации подразделениями ВС России территории Украины, а именно полуострова Крым, осознавая противоправность своих действий, составил, подписал и обратился с заявлением к Путину (президент России Владимир Путин – КР) с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины, чем предоставил иностранному государству – России – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

Что на самом деле происходит? Во-первых, стоит напомнить, что Виктор Янукович с 2014 года находится на территории России и под полным контролем Кремля. Перед тем, как перебраться в Ростов-на-Дону, экс-президент некоторое время находился в Крыму, когда на украинском полуострове полным ходом орудовали российские спецслужбы и военные. Он, его близкие люди и часть охраны укрывались вместе с ним в ялтинском санатории, принадлежащем ВМФ России.

Виктор Янукович, перед тем как покинуть полуостров, подписал согласование на назначение нынешнего российского главы Крыма Сергея Аксенова председателем Совета министров АРК. Такое решение формально позволило Кремлю создать в украинском регионе «вертикаль власти», которой затем и прикрыли оккупацию полуострова. Президент России Владимир Путин до сих пор держит Сергея Аксенова и спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова на должностях, в том числе для того, чтобы постоянно показывать Западу руководителей, «избранных народом Крыма».

Во-вторых, почему юристы экс-президента акцентируют внимание на поиске и «привлечении к ответственности виновных в сдаче Крыма»? Защита Януковича последовательно ведет линию, в соответствии с которой в стране, по их мнению, произошел «государственный переворот», в результате которого Украина «потеряла» часть территории.

«По результатам исследования рассекреченного протокола СНБО было выяснено, что группа лиц, придя к власти, взяв на себя власть в стране, предстала перед вопросом, что делать: либо защищать Крым, либо защищать себя и свою власть в Киеве. В то время лица остановились на втором варианте», – заявлял ранее Виталий Сердюк.

По его мнению, новые руководители страны не предприняли никаких мер по защите полуострова, и не пытались выйти на контакт с «республиканским руководством».

Получается, что не Владимир Путин приказал оккупировать Крым и провести незаконный «референдум» (о чем он добровольно признался через год после аннексии), а тогдашние руководители Украины в лице и.о. президента Александра Турчинова, премьера Арсения Яценюка, и.о. министра обороны Игоря Тенюха просто «сдали» Крым. В соответствии с этой логикой, с Януковича должна быть снята часть обвинений, невзирая на его «мутные» контакты с российским военным руководством в Крыму 22-23 февраля 2014 года, пока он находился на полуострове.

Нет оснований утверждать, что юристы Януковича «консультируются» с российскими властями, но установки его защиты полностью соответствуют политической линии Кремля: в Украине произошла «незаконная смена власти»; жители Донбасса и крымчане, протестуя против нового руководства государства, организовали и провели «референдумы». Владимиру Путину выгодно, чтобы приговор экс-президенту был пересмотрен с последующей возможностью возвращения Виктора Януковича в Украину. Или, как минимум, россияне заинтересованы в том, чтобы экс-президент и дальше рассказывал о «сдаче» Крыма, щедро проливая воду на мельницу европейских русофилов, требующих признать результаты аннексии Крыма и снять с России санкции.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»