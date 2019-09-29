Жители Улан-Удэ вышли на массовый митинг против беспредела 29.09.2019, 11:20

Фото: RFL/RL

В Бурятии требуют освободить шамана Габышева и других политзаключенных.

В столице Бурятии Улан-Удэ в воскресенье прошёл митинг "В защиту политзаключённых и против полицейского беспредела". Организаторы – общественники и активисты бурятского отделения КПРФ – потребовали прекратить полицейское преследование участников сентябрьской акции протеста на площади Советов. В митинге приняло участие порядка 600 человек - сообщает Сибирь.Реалии.

Участники акции потребовали прекратить преследование и выпустить на свободу всех задержанных по политическим мотивам граждан, а также привлечь к ответственности тех, кто разгонял предыдущие акции протеста. Среди требований также отставка главы республики Бурятии Алексея Цыденова и министра республиканского МВД Олега Кудинова, – заявил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии депутат Народного Хурала Леонтий Красовский.

Фото: RFL/RL

Митинг прошёл в городском парке из-за запрета властей на акции протеста в центре города, введённого после событий середины сентября.

9 сентября на площади Советов в центре Улан-Удэ началась акция протеста против результатов прошедших 8 сентября выборов главы города и депутатов горсовета, а также в защиту задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева. Полиция жёстко задерживала протестующих. Тем не менее, акции протеста на площади Советов продолжались больше 4 суток, до тех пор, пока территорию не перекрыли бетонными блоками и металлическими ограждениями.