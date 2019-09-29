Валерий Карбалевич: «Преемник» может оказаться во главе заговора против Лукашенко 1 29.09.2019, 11:34

1,277

Валерий Карбалевич

Политолог напомнил о народных волнениях в России и Казахстане.

Политолог Валерий Карбалевич на Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси, который проходит в Вильнюсе, ответил на спекуляции, связанные с вопросом возможности «транзита власти» в Беларуси, сообщает gazetaby.com.

«Я хочу обратить внимание: любой транзит власти в условиях авторитарного государства – это риск. Помните, самые массовые протесты в России возникли в 2012 году (Болотная площадь), когда стало известно, что Путин возвращается вместо Медведева. И пришлось присоединять Крым, ставить весь мир на дыбы, чтобы преодолеть этот политический кризис.

А вспомните, что происходило в Казахстане в ходе недавних президентских выборов.

Казалось, система железобетонная, все схвачено. Но выборы Токаева привели к протестам, была арестована тысяча человек – невиданная ситуация для Казахстана.

Даже в такой стране, как Казахстан, транзит власти вызвал мини-кризис. Почти уверен, что в Беларуси такого кризиса никак не избежать.

Но у меня нет уверенности, что Лукашенко действительно собирается реализовать сценарий, который был не очень четко и внятно проговорен», — отметил Валерий Карбалевич.

Политологу задали вопрос: перед своим уходом Лукашенко назначит приемника или не успеет?

– Думаю, что назначать приемника в условиях жесткого персоналистского режима – очень опасная вещь. Потому что преемник становится главной угрозой власти и главным конкурентом. История знает массу примеров, когда преемники оказывались во главе заговора против авторитарного лидера. Поэтому думаю, что если это и произойдет со стороны Лукашенко, то в самый последний момент, на самом финише – если вообще произойдет.