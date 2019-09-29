Вопрос «знатокам» 2 Виктор Горбачев

29.09.2019, 11:56

Куда подевались $18 тысяч, честно заработанные белорусской семьей?

Открытый вопрос к «знатокам» Беларуси.

Дано:

- На днях в соседнем доме умер мужчина. От болезни. Так бывает. 48 лет. Семейный человек. Осталась жена, двое детей. Из общения с родными выяснилось, что его трудовой стаж составил 22 года чистыми. То есть, сюда не внесли службу в армии - 2 года, обучение в институте - 5 лет.

К «знатокам» в нашей стране в данном случае относятся: Лукашенко и его команда. Министры, депутаты парламента, мэры и прочие сэры. Ну, граждане, которые принимают и утверждают существующее законодательство по интересующему меня вопросу. А! И еще, члены ЦИК! Ну, они лучше всех умеют считать вообще до тысячного %.

Итак, есть вопрос к «знатокам», умнейшим в нашей стране людям.

Внимание, вопрос:

- В общей сложности, по самым скромным подсчетам, за весь период его трудовой деятельности, в бюджет страны было перечислено в пенсионный фонд (ФСЗН) сумма эквивалентная - 18000 тысяч долларов.

- В связи с этим, хочется узнать:

1 Где хранятся эти деньги в данный момент?

2 Какую сумму выплатят его родным и близким из вложенных их умершим отцом и мужем в пенсионный фонд?

3 И если выплат не будет, то куда и кому эти деньги вообще пойдут далее?

Пик-пик! Тик-тик!

Время пошло.

Ждем четкого и грамотного ответа на указанный вопрос по существующей проблеме от знатоков.

За правильно ответившим - приз. Но потом. Но по 5 рублей.

P.S. Обращаюсь ко всем вменяемым жителям и гражданам Беларуси. Распространите этот вопрос как можно больше по всем сетям. Будем ждать ответа от знатоков вместе. Мы должны знать - где то, что мы вкладываем в надежде жить?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»