Минчанин: Лукашенко пополз на коленях в Россию, нужна тотальная смена власти 1 29.09.2019, 12:10

Патриот Беларуси эмоционально высказался на пикете по сбору подписей.

О чем говорят многие люди, которые приходят на пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей?. Один из минчан очень эмоционально высказался о ситуации в стране.

Пресс-служба «Европейской Беларуси» приводит его монолог целиком:

- Наша страна, Беларусь, оккупирована. Оккупирована Россией. Беларусь – это российский протекторат. Протекторатом стал, как только мы получили «президента». Не зря же Лукашенко говорил, что он в сторону России на коленях поползет. Поползли, при этом очень успешно.

Стоит женщина на остановке, рядом, оглядывается, говорит: «Как у вас здесь хорошо, в России». Я у нее спрашиваю: «Почему вы решили, что здесь Россия?» Женщина мне ответила, что тут, в Беларуси очень много русских, говорят все на русском языке, законодательство похожее, осталось только флаг сменить. У нас уже есть опыт смены флага, герба. Все думали, что поменяется флаг и герб и все станет классно, круто. А вот ничего подобного!

Проблема именно в тотальной смене власти, именно в тотальной. Нужно изменение законодательства, изменение юридической ответственности.

Независимость государства, независимость Республики Беларусь, не то, что под угрозой - ее просто нет. А физически ее скоро не будет тоже, потому, что не будет существовать законов, по которым люди, которые, что-то украли, которые совершили преступление против государства, будут нести ответственность. Нет страны – нет закона, по которому они будут отвечать. Поэтому все так «красиво» и выглядит.

В Чехии пособие на ребенка ежемесячное – 600 евро, на одного. Если у вас пять детей, то государство выплачивает сумму дотаций, которой достаточно для того, чтобы ваши дети нормально существовали. А здесь же люди берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. В Европе такого просто не понимают, до них не доходит. А белорусы это принимают, и они с этим согласны.

Проблема в том, что люди, которые живут в этой стране, согласны быть рабами. Почему согласны? Потому, что они не несут за себя никакой ответственности. Им главное поесть, поспать, выпить дешевого вина и ни за что не отвечать, потому, что есть хозяин, который скажет: «Ай-яй-яй, а вот этого вот нельзя делать». Кого-то этот хозяин выборочно сажает, и люди забиваются по своим кухням с мыслями «абы не было войны».

Да холера на оба ваших дома! Лучше бы война была, чем жить как последней скотине!

Я понимаю, что сейчас начнется, станут в меня г... ом кидаться, типа вот, «мы тут такие свободные». Да нифига не свободные! В Белостоке беларуских школ больше, чем в Минске. Алло, в Польше, в Белостке, белорусских школ больше, чем в Минске! Это конец!