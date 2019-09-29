Спокойной жизни у Путина больше не будет 1 Телеграмм-канал «Серпом По»

29.09.2019, 12:17

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Процесс пошел.

Сегодня во многих городах России митинги. В защиту схваченных властями людей. «Отпускай!». Опять.

Народ не успокаивается.

Не помогают начальству «кости», которые с «барского стола» кидают обществу – освобождение Устинова и физика Кудрявцева, закрытие дела Миняйло, мелкие инициативы Памфиловой по выборам. Все это без уголовных дел против тех лиц во власти, кто фабриковал дела, крал выборы, совершал преступления.

Отпускай всех и точка (включая блогера Синицу). Закрывай «московское дело», «дело ФБК», дело «Нового величия», «Сети», журналиста Прокопьевой. Кончай с политическими репрессиями в стране. Таково устойчивое настроение активной части российского общества.

Похоже, что это требование «всерьез и надолго». Читайте, начальники, многочисленные обращения. Его невозможно распылить частными решениями. Адекватный ответ от властей может заключаться только в политической реформе, дающей голос народу, переводящей спор с улиц в новые органы власти.

Разумеется, «отпускай» всех. Для начала. Но дальше – регистрация партий, допуск всех желающих для участия в выборах и досрочные выборы.

Если бы не падал уровень жизни людей, а у властей были реальные предложения, дающие большинству граждан экономическую перспективу, можно было постараться успокоить протесты. Как это и было в 2012 году, сочетая репрессии с надеждами на хорошую жизнь, основанными на предыдущем десятилетии.

Но сегодня «пряника» у Путина нет. И доверия к нему нет. Он сам его уничтожил в прошлом году решением поднять пенсионный возраст и налоги.

Спокойной жизни у обогатившихся на стране властей больше не будет. Все равно придется пойти навстречу гражданам. Чем раньше – тем лучше. «Процесс пошел».

Телеграмм-канал «Серпом По»