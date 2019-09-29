«Педагогами здесь работают мужчины, потому что профессия престижная» 1 29.09.2019, 12:25

1,536

Минчанин рассказал о переезде в Польшу и поиске работы.

Владислав Хучев переехал в Польшу сразу после окончания университета. Он не знал языка и не имел карту поляка, однако решил рискнуть. Сегодня парень работает специалистом в логистической компании, а начинал с обычного продавца в магазине, пишет tut.by.

О переезде в Польшу Влад задумывался еще в университете. Он учился в БНТУ на международного менеджера. Закончил Факультет технологий, управления и гуманитаризации. В Варшаве жила родная сестра. Узнав о желании брата переехать, она пригласила его в гости, чтобы тот для начала «посмотрел, как живут люди в Польше».

— Если говорить о Варшаве, то она очень похожа на Минск. Гданьск, где я тогда пробыл неделю, мне понравился больше. Европейский город с красивой архитектурой впечатлил. В отношении к людям наши страны очень разные. Там все очень доброжелательные и вежливые. Я не встречал хамства, грубости, чего не скажешь о Беларуси. У нас кассир в магазине может так «обхаить», что сто раз подумаешь, зачем ты именно в эту очередь встал.

Незнание языка и отсутствие карты поляка не повлияло на решение парня отправиться в Польшу жить. После окончания университета он уехал в Гданьск. Понимая, что первое время с работой будет туго, взял с собой около 1000 евро.

— Около двух месяцев я учил язык и параллельно искал работу. Устроился в продовольственный магазин «Zabka». Первое время стоял на кассе, потом хозяин узнал, что у меня есть экономическое образование и добавил обязанностей. Я стал заказывать товар и вести бухгалтерию. Эта работа дополнительно оплачивалась.

В Варшаве Влад закончил курсы тренера. Чтобы зарабатывать больше, после смены в магазине, он стал вести индивидуальные тренировки в одном из фитнес-клубов Гданьска. Парень говорит, понимал, что постоянное общение с поляками — это хорошая практика языка. Он принципиально не работал с русскоязычными мигрантами и не хотел окружать себя русскоязычными людьми. Цель была — как можно быстрее интегрироваться в польскую культуру.

— За месяц работы в магазине я получал 2300 злотых (около 1190 белорусских рублей. — Прим. авт). Для поляков это очень мало. Жилье снимал вместе с другом. Знакомый сдавал квартиру — студию на берегу моря. Она стоила 1200 злотых, на двоих мы платили по 600. На еду тратил 400−600 злотых в месяц, около 120 злотых на транспорт — проездной. Оставшиеся деньги уходили на одежду, развлечения.

«Стартовал с зарплаты в 2500 злотых. Сейчас получаю около 4000 злотых»

В первый год работы за одну персональную тренировку Влад получал 50 злотых (около 26 рублей). Кроме двух основных работ, проводил фотосессии и тоже брал за них деньги. Одна стоила 100 злотых. Обычно сессия длилась около 2-х часов.

— Ошибочно думать, что по приезду сюда, на вас посыпятся миллионы. Такого не случится. В чужой стране ещё сложнее реализовать себя. Чтобы это сделать надо пахать вдвое больше. Я полгода работал без выходных, потом стало полегче.

Клиентов в тренажерном зале у Влада становилось все больше. Спустя время работа уже приносила ему около 3500 злотых (около 1810 рублей).

— Опыт в продажах помогал успешно налаживать контакты с любыми людьми, от работников сферы услуг до руководителей крупных компаний. Я проработал тренером около года и могу сказать, что большинству не так нужна твоя консультация по верному выполнению упражнений, как простой разговор по душам.

Так в очередной беседе с клиентом Влад узнал, что тот ищет специалиста со знанием русского, польского и английского языка. Мужчина оказался главным менеджером в одной из крупнейших логистических компаний Польши и Британии.

— Нужен был человек, который понимает в логистике, но имеет экономическое образование. Мы два часа говорили, а потом он попросил меня выслать свое CV (резюме). После этого был месяц тишины. Честно говоря, я и думать уже перестал о шансе, который выпал, но вдруг позвонили и пригласили на собеседование.

Оно проходило в 3 этапа. Первый представлял собой разговор с HR-специалистом, второй беседу с менеджером и обсуждение непосредственных обязанностей. Влада попросили решить задачи, связанные с логистикой, чтобы посмотреть, действительно ли он разбирается в теме. После того, как парень прошел два этапа, его пригласили на разговор с директором фирмы. По словам Влада, это был самый стрессовый этап, который он успешно прошел и попал в штат.

— Я стал заниматься транспортной логистикой. Стартовал с зарплаты в 2500 злотых (около 1290 рублей. — Прим. авт.). Так мне платили в течение испытательного срока, который длился три месяца. Сейчас я получаю около 4000 злотых (около 2070 рублей). В своей компании мне также удалось реализовать собственный проект, связанный с фитнесом. За него мне платят дополнительно 1500 злотых (около 775 рублей).

По словам Влада, его фирма заинтересована в своих специалистах и делает все, чтобы их невозможно было «переманить» в другую компанию.

— Помимо зарплаты, у нас существует множество других бонусов, таких как путешествие на лайнере, поездка на бизнес форум или образовательную конференцию в любую страну из Евросоюза. Нам оплачивают абонемент в тренажерный зал и медицинскую страховку.

«Педагогами здесь работают мужчины, потому что профессия престижная»

По мнению Влада, в Польше ценится труд.

— В Польше по-другому. Нет даже понятия — не заплатить за переработку. В Беларуси же — это норма. Педагогами здесь работают мужчины, потому что профессия престижная и высокооплачиваемая. У нас же на зарплату учителя невозможно обеспечить семью, — говорит Влад. — Тут все понимают, если человек талантливый и перспективный сотрудник, он сможет принести пользу не только себе, но и стране.

Первоначально у Влада не было даже «карты побыта», которая нужна для официального трудоустройства на работу. Но все же смог уговорить владельца магазина взять его к себе. Понимал, что нужно за что-то жить.

— Мой совет: при переезде тщательно все продумывайте. «Карту побыта» мне делали около 9 месяцев, а ее отсутствие очень тормозило все. Взять сотрудника неофициально согласится не каждый, поэтому лучше обдумать все нюансы заранее. Не рассчитывайте сразу на большие деньги и крутые проекты. Чтобы зарабатывать достойно, вам придется упорно трудится и не давать заднюю, попав в сложную ситуацию. Я просто не допускал мысли о том, что когда-нибудь вернусь обратно в Беларусь. Делал все, чтобы себя обеспечить.