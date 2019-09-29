Умер первый «президент» Крыма 29.09.2019, 12:55

2,962

Юрий Мешков

Ранее он перенес инсульт.

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в воскресенье, 29 сентября днем на 74-м году жизни. Об этом российскому «Интерфаксу» сообщила дочь политика Марианна Мешкова, передает Крым.Реалии.

«Он умер», – сказала она.

За полчаса до этого Мешкова рассказала агентству, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она намеревалась перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Близкое к российским властям Крыма издание Крыминформ в телеграмм-канале также сообщило о смерти Юрия Мешкова в больнице в Москве.

«Ранее во время отдыха в Турции он перенес инсульт. После транспортировки в Россию у Мешкова обнаружилось сильнейшее воспаление легких. Спустя несколько дней были заметны некоторые улучшения, но сегодня утром его перевели в реанимацию», – сказано в сообщении.

Экс-президент Крыма Мешков находится в реанимации российской больницы – родные

1 сентября дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Фейсбуке написала, что у ее отца случился инсульт. Его ввели в искусственную кому. Через некоторое время она сообщила, что Мешкова «разбудили», но он «не говорит и не шевелится».

Пророссийский общественный активист в Крыму Сергей Акимов подтвердил Крым.Реалии, что Мешков перенес инсульт в Турции.

В первой половине 1990-ых годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок «Россия», которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к России.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.

Вследствие раскола в блоке «Россия» и действий украинских властей Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова.

Он находился в оппозиции к подконтрольным Кремлю властям Крыма.