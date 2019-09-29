«Вот это цены! Ухожу с пустыми руками» 19 29.09.2019, 13:01

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Фото: kp.by

В Минске открылась первая сезонная ярмарка.

Корреспондент kp.by отправилась узнавать, что почем, и приценилась к рыбе, овощам и картошке.

Суббота, утро. Что может поднять из постели простого белоруса? Большая распродажа. Поэтому молодежь штурмует новый магазин H&M, а их бабушки и дедушки отправились на первую в этом году сезонную ярмарку у «Чижовка-Арены», чтобы купить овощи и фрукты, мед, мясо и рыбу дешевле, чем на Комаровке.

Почти все продавцы на ярмарке - обычные люди, фермеры и мастера, которым разрешили бесплатно торговать товарами, выращенными или сделанными своими руками. В 11 утра на ярмарке уже толпа.

Фото: kp.by

- Я всегда хожу на ярмарки, выходит дешевле, чем в магазине. Но в этот раз вот ухожу с пустыми руками. Наверное, впервые. Все очень дорого! Может, потому, что первый день, - сетует Валентина Леонидовна.

Смотрю на цены. Действительно, многие продукты дороже, чем на обычном рынке.

- А почему у вас нигде цен нет? Сколько? Мед по 20 рублей за литр? С ума посходили! - громко негодует женщина. Примерно такие фразы слышатся отовсюду, лишь иногда доносится противоположное мнение.

- Ух ты, консервированный горошек по 80 копеек! Давай возьмём три баночки, - молодая пара с ребенком нашли выгодный товар в палатке одного из госпредприятий.

Фото: kp.by

- Ира, смотри, форель по 12 рублей! Недорого, - говорит покупательница.

- Ну как недорого, в прошлом году была по 8, - парирует подруга. В итоге женщины берут на пробу худенькую белорусскую форель.

В ларьке с живой рыбой неподалеку разворачивается драма. Мужчина в самом расцвете сил просит завернуть ему аж 6 карасей, но рыбешки не хотят сдаваться и, жадно хватая воздух, выпрыгивают из корыта с водой.

- Вам их поубивать? - любезно спрашивает женщина-продавец и ловко бьёт рыбу головой о прилавок.

Фото: kp.by

Некоторые продавцы не очень рады показывать свои цены:

- Зачем вы снимаете? Прекратите, сейчас милицию вызову! - повышает на нас голос грозная дама.

На помощь неожиданно приходит одна из покупательниц.

- А пусть покажут, какие вы тут ценники накрутили! В магазине фарш по 5, а у вас по 8!

Решаю не искушать судьбу и ухожу к овощам. Здесь продавцы куда более дружелюбны и разговорчивы.

- Для первого дня неплохие продажи, - рассказывает Иван из Бреста. - Я каждый год продаю тут свои овощи, под ноль ни разу не выходило, но заработок неплохой.

Фото: kp.by

А вот продавец клюквы продажами не так доволен.

- В прошлом году было поживее. Сейчас конкурентов больше, кто угодно может прийти и поставить свои продукты. И регистрироваться не надо, - хмурит брови парень.

На рынке много мамочек, в колясках не без труда можно разглядеть ребенка, затерявшегося среди капусты и огурцов.

- Я за тыквой и кабачками пришла, делаю своему Данилке пюрешечки. А тут все-таки выбор побольше, чем в магазине, все свойское, без химии, и к дому близко.

Фото: kp.by

Недалеко от ярмарки до дома и Ирине. Хрупкая женщина набрала десяток мешков с овощами! Спрашиваю, не тяжело ли.

- Мы, женщины белорусские, тягать умеем, пакеты в руки и в ноги, и все! - смеётся покупательница. - Муж сегодня на работе, сутками работает. Завтра отправлю его сюда за картошкой и капустой на машине. Семья у нас большая, семь человек! Я купила карпа по 3 рубля, толстолобика по 3,3. Картошку по 40 копеек, дешевле, чем на рынке в Чижовке, там по 60 копеек.

Есть здесь плетеные корзины, соломенные человечки, отечественное белье... Мне приглянулись симпатичные вязаные бегемоты и зайцы по 15-20 рублей. Продают их мама и дочь. Мама давно торгует на ярмарках беретками, а для дочери это первая ярмарка. Говорит, долго не приходило в голову, что можно продавать свои изделия.

- Раньше в интернете пыталась, там такие игрушки по 35 рублей выкладывают. Времени уходит много, часов пять на одного бегемота! Пока ни одного не купили, но и продавать я особо не умею, если честно. Мне нравится сам процесс вязания.

Фото: kp.by

Симпатичные игрушки хоть и дешевле, чем в интернете, а хозяев пока не нашли.

В это время супружеская пара спорит на выходе: покупать или нет перец по полтора рубля.

- Я тебе что, вол? Не буду я тащить мешок перца домой, такой же страшный можно и в доставке заказать. Твоя мама все равно разницы не заметит...

В итоге с ярмарки я ухожу без единой покупки. На вид многие товары не лучше магазинных, а по ценам такие же или даже чуть дороже. Живу я на другом конце города, тащить это добро в руках в переполненном транспорте нет никакого резона. Подожду ярмарку у дома через неделю.

ЧТО ПОЧЕМ?

Средние цены на ярмарке (рублей за килограмм)

Клюква 4-6 руб.

Баклажаны 1,8 руб.

Перец чили 5 руб.

Огурцы 2-3 руб.

Помидоры 1-3 руб.

Редиска 2 руб.

Кукуруза 2 руб.

Чеснок 6 руб.

Лук 0,5-1 руб.

Свекла 0,5 руб.

Тыква 1-3 руб.

Фасоль 5 руб.

Перец 1,5-2 руб.

Морковь 0,7 руб.

Капуста 0,7 руб.

Клубника 8 руб.

Малина 5,5 руб.

Капуста квашеная 2,5 руб.

Дыня 1 руб.

Арбуз 0,5 руб.

Пекинская капуста 2 руб.

Баранина, индейка 11,5 руб.

Говядина 10,5 руб.

Утка 8,5 руб.

Форель живая 12 руб.