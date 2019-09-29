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Российская оппозиция собирается на масштабную акцию протеста в Москве

  • 29.09.2019, 13:04
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Российская оппозиция собирается на масштабную акцию протеста в Москве

Акция состоится на проспекте Сахарова.

Российская оппозиция планирует сегодня провести масштабную акцию протеста на проспекте Сахарова в Москве. Она должна стать первым крупным массовым мероприятием, согласованным властью, после выборов три недели назад.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Оппозиция призывает россиян протестовать против политических репрессий и требовать, чтобы власть прекратила кампанию рейдов и арестов, направленных против оппонентов. Они также требуют освободить людей, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по так называемому «московскому делу».

Акции протеста в Москве начались 14 июля по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют допустить в Мосгордуму независимых кандидатов.


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