Российская оппозиция собирается на масштабную акцию протеста в Москве
- 29.09.2019, 13:04
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Акция состоится на проспекте Сахарова.
Российская оппозиция планирует сегодня провести масштабную акцию протеста на проспекте Сахарова в Москве. Она должна стать первым крупным массовым мероприятием, согласованным властью, после выборов три недели назад.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Оппозиция призывает россиян протестовать против политических репрессий и требовать, чтобы власть прекратила кампанию рейдов и арестов, направленных против оппонентов. Они также требуют освободить людей, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по так называемому «московскому делу».
Акции протеста в Москве начались 14 июля по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют допустить в Мосгордуму независимых кандидатов.