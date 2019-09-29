Умерла теща Александра Лукашенко 29.09.2019, 13:17

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Фото: tut.by

Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе.

Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на односельчан женщины. Ей было около 90 лет.

Сам Лукашенко, как сообщают источники «Радыё Свабода», сейчас в Шклове. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на дорогах много милиции.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не подтвердила и не опровергла эти сведения: сказала, что не имеет такой информации, передает tut.by.

Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.

Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора.

В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться с женой, хотя не живет с ней уже несколько лет, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.

«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — резюмировал Лукашенко.

Как рассказывала Елена Федоровна, Лукашенко бывал у нее в гостях нечасто. Узнавала она о приезде не напрямую, а через милицию. Ее предупреждали, чтобы была дома. Она ему готовила простую еду: блины, яичницу, рисовый молочный суп, драники. Именно эти блюда он любил раньше. Приезжал правитель всегда с охраной, которая остается на улице.