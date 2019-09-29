Сенсационная находка в Запорожской области удивила археологов
- 29.09.2019, 13:45
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Они раскопали захоронение скифского воина.
Сенсационная находка в Запорожской области удивила археологов. Они раскопали захоронение скифского воина, которое не было уничтожено и ограблено несмотря на возраст захоронения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Запорожской области на берегу Каховского водохранилища было найдено захоронение, возраст которого составляет 2, 5 тысяч лет. Несмотря на возраст захоронения оно сохранилось.
Погребение состояло из двух могил. В первой — центральной был захоронен пожилой мужчина. К сожалению его захоронение было разграблено еще в древности.
В то же время, второе погребение — сопровождающее сохранилось в первозданном виде. Оно было идентифицировано, как захоронения оруженосца мужчины с первой центральной могилы. В нем находился парень примерно 20 лет.
Могила содержала много артефактов и других уникальных предметов.