В Москве проходит митинг за свободу политзаключенных (Видео, онлайн) 1 29.09.2019, 14:03

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(Обновляется)Митинг проходит на проспекте Сахарова.

Днем 29 сентября в Москве проходит согласованная акция в поддержку осужденных и обвиняемых по "московскому делу" и против политических репрессий в России. Телеканал "Настоящее Время" ведет прямую трансляцию с проспекта Сахарова:

Один из организаторов митинга Михаил Светов заявил, что в процессе подготовки к митингу в зону возле сцены полиция запустила "дружинников":

"Сюда запустили дружинников, то есть абсолютно посторонних людей, которых мы тут видеть не хотим. Мы сейчас боремся с полицией, чтобы этих людей увели, когда рядом со сценой находятся посторонние, мы не можем гарантировать безопасность ни выступающих, ни людей, которые придут на митинг, потому что мы просто не понимаем, кто это такие".

15:56

На акцию протеста пришел российский блогер Юрий Дудь.

Фото: Евгений Фельдман «Медуза»

15:53

"Московское дело" – это дело о якобы "массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Тогда задержали 1388 человек, среди которых были 76 несовершеннолетних. Обвинения в "массовых беспорядках" и "применении насилия к представителю власти" получили порядка 20 человек, все – мужчины, большинству нет 30 лет.

Под насилием следствие подразумевало такие действия, как бросок бумажным стаканчиком в сторону полицейского, попытка сорвать шлем с росгвардейца. В чем заключались массовые беспорядки, следствие так и не объяснило. По этим статьям фигуранты "московского дела" могли получить от трех до пяти, восьми или даже 10 лет колонии.

Позже были прекращены дела пятерых фигурантов дела, обвинения против других переквалифицировали на более "легкие" статьи.

В поддержку всех фигурантов "московского дела" и против политических репрессий в России с открытыми письмами выступили:

Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, знаменитые западные писатели и политики выступили против политических репрессий в России и потребовали прекратить уголовные и административные дела против участников мирных протестов.

Свыше 1000 врачей со всей России подписали открытое письмо с требованием прекратить "московское дело" и освободить всех несправедливо осужденных.

Несколько десятков священников Русской православной церкви подписали открытое письмо с призывом пересмотреть приговоры фигурантам "московского дела".

Почти 3 500 учителей также выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов "московского дела" и попросили его закрыть.

Почти 30 российских актеров и режиссеров в открытом письме обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить уголовные дела в отношении обвиняемых по "московскому делу".