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В Саут-Ривере состоялся белорусский пикник

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  • 29.09.2019, 14:14
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В Саут-Ривере состоялся белорусский пикник

На встрече присутствовали разные поколения белорусской эмиграции в США.

28 сентября 2019 года в городе Саут-Ривер (штат Нью-Джерси, США) состоялся белорусский пикник. Пикник прошел в прекрасной дружной обстановке. На встрече присутствовали разные поколения белорусской эмиграции США, сообщил в Facebook активист Вадим Васильев.

Саут-Ривер является одним из центров белорусской эмиграции в США. С конца 19 века славянское население белорусских земель стало эмигрировать преимущественно в этот район.

Наибольший прирост белорусского населения город получил в 1950-х годах, после окончания Второй Мировой войны. На мероприятии присутствовал Янка Запрудник. Янка Запрудник историк и публицист, один из самых активных деятелей белорусской диаспоры в США.


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