В понедельник в Беларуси ожидается до +22 градусов 29.09.2019, 14:35

На большей части территории страны пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 30 сентября, в Беларуси ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах ожидаются грозы. Также ночью и утром местами сохранится слабый туман.

Ветер будет северо-западный порывистый, днем в Брестской области сильный порывистый с усилением до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, а днем достигнет 13-19 градусов со знаком плюс, на юге страны — даже +22, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.