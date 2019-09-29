Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора 2 29.09.2019, 14:45

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САЛМАН ИБН АБДУЛ-АЗИЗ АЛЬ САУД

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Стрелявший ранил еще семь человек, включая пятерых полицейских.

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда погиб в результате конфликта со стрельбой. Об этом сообщает государственное новостное агентство SPA со ссылкой на пресс-секретаря полиции Мекки, передает РБК.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 29 сентября, когда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм отправился в гости в провинцию Джидда к своему знакомому. Там у телохранителя короля произошел словесный конфликт еще с одним гостем по имени Мамду.

По данным агентства, после ссоры Мамду покинул дом, а через некоторое время вернулся туда с огнестрельным оружием, открыв беспорядочный огонь по всем находившимся в здании. В результате аль-Фагм получил серьезное ранение и позднее скончался в больнице. Брат хозяина и служитель дома филиппинского происхождения получили ранения. Они в стабильном состоянии находятся в больнице.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов стрелявший отказался сдаться и открыл огонь по полицейским. Пятеро сотрудников правопорядка получили ранения, прежде чем стрелявший был ликвидирован.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет. До работы с действующим королем Саудовской Аравии он на протяжении десяти лет охранял его единокровного брата короля Абдаллу.