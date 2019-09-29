Как в Минске пропускают экстренный транспорт 4 29.09.2019, 14:52

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Есть ли у столичных водителей порядочность и культура вождения?

За этот год в Минске произошло три аварии с участием автомобилей скорой помощи. Одну из них разбирал Юрий Краснов в материале onliner.by. По данным журналиство, во всех случаях ГАИ признала виновными водителей скорой. Проблесковые маячки горели синим, работала сирена — вызов срочный, все по правилам. Только каждый раз скорая ехала на красный сигнал светофора. Согласно п. 25 ПДД РБ водители скорой помощи с включенными маячками могут отступать от требований светофоров. Но при условии: должна быть обеспечена безопасность движения. А если происходит ДТП, то о какой безопасности можно говорить?

Журналисты находятся на подстанции скорой помощи по улице Кедышко — Первомайский район. Здесь ГАИ планирует рейд, чтобы проверить водителей: как они уступают дорогу скорой, которая едет на вызов. Рассказывает Федор, начальник отдела безопасности движения КУП «Минскавтотранс».

— Своеобразная профилактика, зато эффективная, — говорит собеседник. — В последнее время нарушителей стало значительно меньше, количество ДТП сократилось. Такие мероприятия мы проводим давно, но только с 2012-го прогоны машин по улицам стали «настоящими». То есть раньше мы просто катали скорую с мигалками по городу в сопровождении экипажей ГАИ. Водители возмущались: зачем уступать дорогу автомобилю, который даже не едет на вызов? Теперь скорая раз в сезон в сопровождении ГАИ выезжает на реальные вызовы. Но ДТП все равно происходят. Согласно статистике, за последние полтора года вину в 100% ДТП при движении скорой с включенными спецсигналами признали за водителями скорой помощи.

Таких подстанций в Минске десять. На каждой — определенное количество машин, в зависимости от размера района. Например, на Кедышко — от 21 до 24 автомобилей (опрошенные сотрудники называли разные цифры). Весь транспорт новый. По словам собеседника, самой возрастной машине 4,5 года.

Объясняют, как принимают вызов: сначала звонок поступает на станцию, затем его перенаправляют сюда. Медики также сообщают степень срочности — от этого зависит, включит водитель спецсигналы или нет. Теперь мы ждем этот самый срочный вызов и занимаем места в скорой помощи и автомобиле ГАИ.

Поступил звонок: ребенок жалуется на боли в области сердца. Включается спецсигнал, и мы тут же выезжаем. Автомобиль — новый Ford Transit, ехать нужно на улицу Городецкую. Сейчас утро, без пятнадцати десять, плотного трафика нет. Путь займет 10 минут по свободной дороге.

Сворачиваем с дворовой территории — все водители уступают дорогу. Самый ответственный момент — проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Обычно водители службы 103 заранее включают спецсигналы, а затем полностью останавливаются и следят за реакцией автомобилистов. В данном случае (на перекрестке Городецкой и Шафарнянской) сотрудники ГАИ обращают внимание на Seat Alhambra и требуют притормозить около края проезжей части.

Водитель сразу выполняет требования, садится в патрульную машину и отвечает на вопросы журналистов:

— Не услышал звуковой сигнал... Если б пораньше они работали или погромче, я бы услышал... Ну мигалки да... Но ввиду того, что у меня был разрешающий сигнал светофора, я не обращал внимание направо. Если бы был звуковой сигнал, я бы услышал и пропустил... Еще раз повторяю, я просто не услышал звукового сигнала. Радио играло, да и все... Я считаю, что нужно как-то погромче это делать. Жать на сигнал на перекрестках, по крайней мере. Я бы естественно обратил внимание и пропустил... Я не злостный нарушитель, который не пускает скорую, я все прекрасно понимаю. Но я просто не увидел...

В понедельник водитель пойдет в отделение ГАИ, чтобы определить меру наказания. По словам инспекторов, за такое нарушение предусматривается штраф до 10 базовых, возможно лишение водительских прав сроком до года.

Кто-то из коллег-журналистов, также выехавших на рейд, вспомнил, что лет 10 назад снимал похожий сюжет:

— Тогда и экипажей ГАИ было больше, и водители наглее: за один вызов словили человек десять. А сейчас только один водитель — и тот адекватный.

Медики своевременно отвозят мальчика в больницу — врачи справились с задачей. А мы возвращаемся на подстанцию. Все прошло неожиданно гладко.

— В последние годы ситуация на дорогах стала значительно лучше: пропускают почти все. Но проблема может быть даже в одном человеке, который не уступил дорогу. Бывает, что все зависит от одной минуты… Я понимаю некоторых водителей: маячков днем иногда не видно, а звуковой сигнал недостаточно громкий. Ночью мы его даже не включаем: нельзя шуметь, — рассказывает шофер Владимир Клочков. Мужчина водит скорую почти пять лет.

Посмотрите, как пропускают скорую в Польше: водители левого ряда берут еще левее и даже заезжают на разделительную полосу, остальные занимают крайнее правое положение. Таким образом, получается коридор, где может проехать любой автомобиль оперативного назначения.

Абсолютное большинство водителей в Минске водят порядочно и уступают дорогу скорой помощи. Даже если взять результат данного рейда: за один вызов остановили одного водителя. В то же время многие участники мероприятия считают, что машины службы 103 требуется оснащать еще лучше.