Активисты объединились, чтобы вместе исследовать места сталинских расстрелов 1 29.09.2019, 15:37

Иллюстрационное фото

Представители инициатив предлагают cоздать специальную интерактивную карту.

Почтили вместе память тех, кто безвинно погиб от рук сталинских палачей. В Гомеле состоялась встреча трех инициатив, которые занимаются поиском мест массовых расстрелов граждан, сообщает «Белсат».

«Никто не забыт – ничто не забыто» – говорят так о тех, кто воевал во время Второй мировой войны. Но те, кто был расстрелян советской государством, сегодня заброшены, забыты, зарыты в землю. И важно, чтобы их тоже вспоминали. Ведь это очень много людей, у которых есть потомки, живущие сегодня в Беларуси», – говорит Игорь Станкевич, инициатива «Кобыляки. Расстрелянные в Орше».

Под Гомелем места, где сотрудники НКВД расстреливали граждан, находятся около 9-го километра Черниговского шоссе. Под Оршей сталинские палачи убивали невинных людей на Кобыляцкой горе, под Витебском – в деревне Хайсы. Представители гомельской, оршанской и витебской инициатив договорились совместно работать с потомками погибших, однако делать это – по-прежнему непросто.

«У людей – страх перед той властью, которая это все совершала. И перед этой властью, режимом Лукашенко, потомками той власти», – говорит Ян Державцев, инициатива «Хайсы – Витебские Куропаты».

Представители инициатив предлагают общественности сделать интерактивную карту расстрельных мест с GPS-координатами, именами погибших и их портретами.

«Создать такую общественную волну, которая бы начала обращаться к властям и требовать, чтобы нам, во-первых, открыли архивы, а во-вторых – искать места расстрелов. И если даже они не знают (говорят, что не знают – может быть так), то пусть бы они просто дали возможность обществу эти места обозначать», – отмечает Игорь Станкевич, инициатива «Кобыляки. Расстрелянные в Орше».

По словам историка Игоря Кузнецова, в Беларуси насчитывается как минимум 48 поселений и более сотни мест, где происходили расстрелы. Точная цифра погибших от рук НКВД остается неизвестной. Только в минских Куропатах, по разным оценкам, лежат останки от 30 до 250 тысяч жертв.