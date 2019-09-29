Российский музыкант Борис Гребенщиков написал песню о пропагандисте 3 29.09.2019, 15:41

«И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг».

Лидер российской рок-группы «Аквариума» Борис Гребенщиков опубликовал на своем канале в ютьюбе новую песню «Вечерний М». Видео снял Иван Вырыпаев, пишет «Медуза».

Судя по тексту, в композиции представлен собирательный образ пропагандиста российского телевидения — «подлинного труженика наших времен».

Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг.