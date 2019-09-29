закрыть
29 сентября 2019, воскресенье, 16:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

CМИ: Хацкевич может возглавить московское «Динамо»

  • 29.09.2019, 15:46
CМИ: Хацкевич может возглавить московское «Динамо»
Александр Хацкевич

В данный момент российская команда борется за выживание в РПЛ.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить карьеру в России. Как стало известно "Динамомании", белорусский тренер может возглавить московское "Динамо", сообщает unian.net.

По данным источника, скорее всего, нынешний главный тренер "Динамо" Москва Дмитрий Хохлов доработает до зимнего межсезонья, после чего его может сменить Хацкевич. На данный момент московское "Динамо" ведет в РПЛ борьбу за выживание. Напомним, в августе Хацкевич был уволен из "Динамо" Киев после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.


популярное за неделю

Мнение

Что принесет «мирный атом» белорусам?
Что принесет «мирный атом» белорусам?
Халтура и российские стандарты на БелАЭС
Халтура и российские стандарты на БелАЭС Валерий Карбалевич
Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев