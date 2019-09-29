CМИ: Хацкевич может возглавить московское «Динамо» 29.09.2019, 15:46

Александр Хацкевич

В данный момент российская команда борется за выживание в РПЛ.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может продолжить карьеру в России. Как стало известно "Динамомании", белорусский тренер может возглавить московское "Динамо", сообщает unian.net.

По данным источника, скорее всего, нынешний главный тренер "Динамо" Москва Дмитрий Хохлов доработает до зимнего межсезонья, после чего его может сменить Хацкевич. На данный момент московское "Динамо" ведет в РПЛ борьбу за выживание. Напомним, в августе Хацкевич был уволен из "Динамо" Киев после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.