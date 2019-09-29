Мухтар Аблязов: Призрак шамана бродит по Таежному союзу 29.09.2019, 15:52

Народы пробуждаются, чтобы сбросить с себя ярмо диктатур.

Манифест Коммунистической партии, давным-давно написанный Марксом и Энгельсом, начинался словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Сейчас можно было бы сказать: «Призрак бродит по Таежному союзу — призрак шаманизма». Якутский шаман-воин Александр Габышев не дошел до Кремля, но о нем теперь знает весь мир и он даже признан Amnesty International узником совести, пишет оппозиционный политик из Казахстана Мухтар Аблязов в «Фейсбуке».

А в диктатурах на просторах бывшего СССР этот шаман превратился в символ народного сопротивления. Или неумолимой судьбы, которая идет по следу тиранов и однажды их обязательно постигнет, избавив от них народы. Он идет. Имя ему — их полный крах, провал, конец, смерть. Шесть букв, вторая буква «и».

Кто-то скажет, что шаман в 21 веке — это нелепо. Что-то из дремучей древности или мира сказок и фантазий. Как будто не было ни пророков мировых религий, ни научных открытий. Ни эпохи Просвещения, ни технического, ни социального прогресса. Словно люди не вышли еще из лесов и степей, иглу, юрт и вигвамов.

А разве все эти властители Таежного союза, возомнившие себя божками-идолами, не оттуда?

«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время», как сказал в 19 веке американский президент Авраам Линкольн. Народы пробуждаются, чтобы сбросить с себя ярмо диктатур.

ОН ИДЕТ...