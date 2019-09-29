Как живет типичный белорусский пенсионер 29.09.2019, 16:06

Иллюстрационное фото

Большинству белорусский пенсионеров приходится работать.

К 1 октября — Международному дню пожилых людей — Белстат опубликовал статистический обзор жизни пенсионеров в Беларуси. На основе этих данных составляем портрет типичного белоруса в возрасте от 60 лет и старше, пишет kyky.org.

Среднестатистический белорусский пенсионер — на самом деле пенсионерка. В своем статусе она не одинока: по всей стране есть еще как минимум две тысячи пожилых людей, то есть почти каждый пятый белорус. Их число продолжает расти: за последние десять лет пенсионеров стало на 322 тысячи человек больше.

Пенсионерка выбрала город и обитает в нем. Скорее всего, она доживет до 79 лет. Если не она, то ее подруги занимаются спортом. Причем с прошлого года таких приятельниц, ударившихся в физкультуру, стало вдвое больше. Говорят, это и правда продлевает им жизнь.

Типичная пенсионерка продолжает работать. Часто она занимается наукой, а может, продает недвижимость. Есть вероятность, что она преподает в школе, занимается творчеством или однажды нашла себя в сфере развлечений — и пока не собирается уходить.

Белорусская пенсионерка готова вступать в брак, но с мужчиной своего возраста. Правда, пожилой мужчина идет на такой шаг в два раза охотнее, чем она. Наша героиня создаст новую семью, будучи уже разведенной. И вдовой — тоже.

Женщина в возрасте — активный серфер интернета. Она заходит в сеть каждый день, находит единомышленников на форумах, в чатах и соцсетях. Белорусская пенсионерка точно знает, как посмотреть фильм и отыскать нужную информацию. Она умеет отправлять электронные письма и скачивать любимые песни.