Что происходит в минском аэропорту после блэкаута 29.09.2019, 17:17

Задержки вылетов и прилетов составляют от 40 минут до 3−3,5 часа.

В минском аэропорту весь день 29 сентября наблюдаются перебои с вылетом и прилетом рейсов. Об этом tut.by сообщают пассажиры, их друзья и родственники. По состоянию на середину воскресенья на табло вылетов и прилетов — десятки задержанных рейсов.

Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Как сообщили журналисты в пресс-службе аэропорта, после четырехчасового блэкаута 29 сентября «все службы аэропорта работают в штатном режиме, все утренние задержанные рейсы по состоянию на 11.30 отправлены».

Почему по состоянию на 14.00 в минском аэропорту задержаны вылеты и прилеты десятков рейсов, журналистам пояснить не смогли.

По информации онлайн-табло аэропорта, задержки вылетов и прилетов составляют от 40 минут до 3−3,5 часа.

Прилеты

Вылеты

Напомним, ранним утром 29 сентября в Национальном аэропорту Минск были зафиксированы сбои в подаче электроэнергии — аэропорт был без света почти 4 часа.

Подобная ситуация уже происходила в аэропорту две недели назад — 13 сентября. Около 22.05 пропал свет, примерно 45 минут жизнедеятельность аэропорта поддерживалась при помощи автономных источников питания и аварийных источников освещения. Тогда задержались около 5 рейсов, которые вылетали из Минска. В среднем время задержки составило 30 минут.

В предыдущем случае проблемы с электроэнергией, по словам энергетиков, тоже были именно на стороне аэропорта.