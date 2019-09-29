Крымский мост раздавил КАМАЗ

Крымский мост раздавил КАМАЗ1
- 29.09.2019, 17:24
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Водитель самосвала не опустил кузов после разгрузки и пытался проехать под строящимся мостом.
27 сентября во время строительства автодороги «Таврида» в Бахчисарайском районе (Крым) железобетонные конструкции будущего моста упали на кабину самосвала КАМАЗ, пишет сайт телеканала «Белсат».
Водитель самосвала не опустил кузов после разгрузки и пытался проехать под строящимся мостом. Мужчина успел выскочить из кабины автомашины за мгновение до того, как на кабину упала многотонная бетонная конструкция.
Размер нанесенного ущерба выясняется и будет взыскан с организации субподрядчика, на которую работал водитель.