закрыть
29 сентября 2019, воскресенье, 17:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Крымский мост раздавил КАМАЗ

1
  • 29.09.2019, 17:24
  • 1,183
Крымский мост раздавил КАМАЗ
Иллюстрационное фото

Водитель самосвала не опустил кузов после разгрузки и пытался проехать под строящимся мостом.

27 сентября во время строительства автодороги «Таврида» в Бахчисарайском районе (Крым) железобетонные конструкции будущего моста упали на кабину самосвала КАМАЗ, пишет сайт телеканала «Белсат».

Водитель самосвала не опустил кузов после разгрузки и пытался проехать под строящимся мостом. Мужчина успел выскочить из кабины автомашины за мгновение до того, как на кабину упала многотонная бетонная конструкция.

Размер нанесенного ущерба выясняется и будет взыскан с организации субподрядчика, на которую работал водитель.


популярное за неделю

Мнение

Что принесет «мирный атом» белорусам?
Что принесет «мирный атом» белорусам?
Халтура и российские стандарты на БелАЭС
Халтура и российские стандарты на БелАЭС Валерий Карбалевич
Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев