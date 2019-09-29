Крымский мост раздавил КАМАЗ 1 29.09.2019, 17:24

1,183

Иллюстрационное фото

Водитель самосвала не опустил кузов после разгрузки и пытался проехать под строящимся мостом.

27 сентября во время строительства автодороги «Таврида» в Бахчисарайском районе (Крым) железобетонные конструкции будущего моста упали на кабину самосвала КАМАЗ, пишет сайт телеканала «Белсат».

Водитель самосвала не опустил кузов после разгрузки и пытался проехать под строящимся мостом. Мужчина успел выскочить из кабины автомашины за мгновение до того, как на кабину упала многотонная бетонная конструкция.

Размер нанесенного ущерба выясняется и будет взыскан с организации субподрядчика, на которую работал водитель.