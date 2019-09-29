На митинг российской оппозиции в Москве пришли боле 25 тысяч человек 29.09.2019, 17:37

Участники акции добивались освобождения политзаключенных.

В российской столице 29 сентября прошла согласованная акция в поддержку осужденных, обвиняемых по "московскому делу" и против политических репрессий в России. Акция прошла на проспекте Сахарова.

Как сообщает общественная организация "Белый счетчик", на акцию пришли более 25 тысяч человек.

Напомним, "московское дело" – это дело о якобы "массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Тогда задержали 1388 человек, среди которых были 76 несовершеннолетних. Обвинения в "массовых беспорядках" и "применении насилия к представителю власти" получили порядка 20 человек, все – мужчины, большинству нет 30 лет.

Под насилием следствие подразумевало такие действия, как бросок бумажным стаканчиком в сторону полицейского, попытка сорвать шлем с росгвардейца. В чем заключались массовые беспорядки, следствие так и не объяснило. По этим статьям фигуранты "московского дела" могли получить от трех до пяти, восьми или даже 10 лет колонии.

Позже были прекращены дела пятерых фигурантов дела, обвинения против других переквалифицировали на более "легкие" статьи.