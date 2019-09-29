Борисовская власть облагает граждан и предпринимателей несуществующими обязанностями 2 29.09.2019, 17:55

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Юрист показал, как власти в Борисове нарушают закон.

Такие выводы можно сделать, изучая публикации, размещенные на сайте Борисовского исполкома и в газете «Адзінства», пишет юрист Олег Мацкевич для сайта ex-press.by.

«Открываем материал «Вниманию граждан!» на сайте Борисовского райисполкома в разделе «Актуальная информация», — предлагает он.

Читаем: «В соответствии с Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, каждый землепользователь и землевладелец, собственник объекта недвижимости должен содержать свой земельный участок, объект и прилегающую к нему территорию в надлежащем состоянии».

Находим «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов» и изучаем, кто должен содержать прилегающую к своему земельному участку территорию в надлежащем состоянии:

— «заказчики, застройщики, подрядчики, осуществляющие строительство…,

— специализированные организации по обслуживанию городского электрического транспорта…,

— владельцы остановочных павильонов…, торговые организации, организации общественного питания и бытового обслуживания, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере общественного питания и бытового обслуживания…,

— владельцы автозаправочных станций.»

Всё? — да. Каждый землепользователь должен «содержать … прилегающую к нему территорию в надлежащем состоянии»? — нет. Простые граждане, к примеру, косить бурьян за пределами забора вокруг своего участка не обязаны. Это обязанность городских коммунальных служб, которым хочется переложить часть своей работы на чужие плечи: сами понимаете, где живем. Далее еще разберемся, что к чему.

А пока читаем следующий абзац: «В связи с вышеизложенным и в рамках наведения порядка и благоустройства территории г. Борисова, согласно решению Борисовского районного исполнительного комитета от 10 апреля 2018 г. № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района» юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям необходимо привести в надлежащее состояние находящиеся в собственности капитальные строения (фасады), прилегающие к ним земельные участки, а также ограждения.»

Находим и изучаем решение Борисовского райисполкома от 10 апреля 2018 г. № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района», пункт 1: «В целях наведения порядка и содержания территорий Борисовского района в надлежащем санитарном состоянии закрепить на 2018 год территории за организациями Борисовского района согласно приложениям 1-5, 7-11.» Заметьте, речь идет о 2018 годе. То есть, решение носило ограниченный во времени характер и его действие распространяется только на 2018 год. В подтверждение — ответы чиновников Борисовского райисполкома на запросы из Министерства юстиции и Минского облисполкома.

Да, но ведь публикация на сайте датируется 15.03.2019 г. и находится в разделе «Актуальная информация», — удивитесь вы. Удивится любой здравый человек, скажу я вам. Но Борисовский исполком это не удивляет. Более того, Борисовский исполком возлагает обязанности на организации Борисовского района по наведению порядка и содержанию территорий заведомо просроченным решением. Сами понимаете, где живем.

Идем дальше.

Заходим на сайт газеты «Адзінства» и находим публикацию «ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН или еще раз о благоустройстве и содержании населенных пунктов»

Содержание статьи мы уже читали на сайте райисполкома и разобрались в нем. Говоря юридическим языком, опубликованная 19 марта 2019 года на сайте газеты «Адзінства» информация является недостоверной: и о несуществующих обязанностях «каждого» землепользователя, и о недействующем решении Борисовского райисполкома №587. Ее распространение может причинить вред государственным или общественным интересам, и за это Законом о СМИ предусмотрена вполне конкретная ответственность в виде предупреждения.

По одной из подобных публикаций Министерство информации ограничилось «проведением работы», в результате чего она была удалена.

Идем дальше. Поговорим о том, как городские коммунальные службы пытаются переложить часть своей работы на чужие плечи.

Перед вами документ, именуемый «предписание». Не все данные в нем можно рассмотреть – сами понимаете, где живем, но это не отменяет того, что документ существует в реальности. Подобные «предписания» выписываются УП «Жилье». Обратите внимание на дату документа: июль 2019 года.

Ссылаясь на не имеющее юридической силы решение Борисовского райисполкома от 10 апреля 2018 г. № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района» начальник бюро по благоустройству УП «Жилье» С.В.Купрацевич обязывает «организовать и выполнить работу», грозя административной ответственностью. Как вам? И ведь выполняют, скажу я вам, — сами понимаете, где живем.

Идем дальше.

Перед вами – Приложение 1 к решению Борисовского райисполкома от 10 апреля 2018 г. № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района».

Почитаем внимательно выделенный текст. На кого распространяется действие документа? Правильный ответ: на индивидуально не определенный круг лиц. Как называется то, что обязаны они делать? Правильный ответ: общеобязательное правило поведения постоянного или временного характера. Как часто они обязаны это делать? Правильный ответ: неоднократно.

А теперь немного юридической терминологии: нормативный правовой акт — официальный документ установленной формы, принятый (изданный) нормотворческим органом (должностным лицом) в пределах его компетенции или референдумом с соблюдением предусмотренной законодательством процедуры, который направлен на установление, изменение, официальное толкование, приостановление, возобновление, продление и прекращение действия норм права как общеобязательных правил поведения постоянного или временного характера, рассчитанных на индивидуально не определенный круг лиц и неоднократное применение (из Закона «О нормативных правовых актах»).

Из чего следует, что решение № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района» — это нормативный правовой акт.

Почему я об этом пишу? Потому что любой нормативный правовой акт (НПА) приобретает юридическую силу только в результате установленной законом нормотворческой деятельности. Говоря иначе, перед тем, как вступить в силу, НПА должен пройти определенный путь: подготовка проекта, проведение обязательной юридической экспертизы, принятие, включение в Национальный реестр правовых актов, официальное и неофициальное опубликование.

Что очень важно: нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан и юридических лиц, вступают в силу только после их официального опубликования.

Где же взять информацию об официальном опубликовании решения № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района»? Заходим на сайт «Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь». Во вкладке «Национальный реестр правовых актов» в поле «поиск» вводим необходимые реквизиты. И получаем результат.

«По вашему запросу ничего не найдено».

Борисовский райисполком считает, что решение № 587 «О благоустройстве и санитарной очистке Борисовского района» носит ненормативный характер. Именно поэтому вы не найдете его в поле поиска Национального реестра. Для принятия ненормативного правового акта существует другая, менее хлопотная процедура.

И что не менее важно: назвав нормативный акт ненормативным, можно «затрагивать права, свободы и обязанности граждан и юридических лиц» совершенно безнаказанно. Сами понимаете, где живем.

Как мы установили, решение №587 имеет в себе нормативные правовые предписания, то есть, по существу является нормативным правовым актом. Что не так?

Ответ кроется в небольшом экскурсе в прошлое.

Решение Борисовского районного Совета депутатов от 26 января 2012 г. №158 «О дополнительных мерах по социальной поддержке учащихся» «действовало» до тех пор, пока не было установлено, что оно не имеет юридической силы: при его принятии борисовскими властями был нарушен нормотворческий процесс (требования Закона «О нормативных правовых актах»).

Решение Борисовского райисполкома о порядке проведения массовых мероприятий, предшествующее действующему от 13 июля 2010 г. №851 “О порядке проведения массовых мероприятий в Борисовском районе”, «действовало» до тех пор, пока не было установлено, что оно не имеет юридической силы: при его принятии борисовскими властями был нарушен нормотворческий процесс (требования Закона «О нормативных правовых актах»).

Так и живем. Сами понимаете — где.