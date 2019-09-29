В ООН призвали Россию отменить запрет Меджлиса 29.09.2019, 18:13

Мониторинговая миссия по правам человека обратила внимание на крымских татар.

В сообщении Мониторинговой миссии по правам человека ООН отмечается, что 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял «Верховный суд» в оккупированном Крыму, пишет «Новое время».

«В результате Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор», — отметили в организации.

Отмечается, что такая ситуация продолжается несмотря на решение Международного суда ООН, который в 2017 году пришел к выводу, что РФ должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в частности, Меджлиса.

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса», — подчеркнули в миссии.