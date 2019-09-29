Он должен уйти 26 29.09.2019, 18:45

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Я хочу, чтобы моя Родина любила меня так же, как люблю ее я.

Я люблю фильмы о ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо. Мир увидел их треть века назад. Сняты они известными режиссерами Тедом Котчеффом, Джорджем Косматосом, Питером Макдональдом с интервалом в три года, в 1982-м, 85-м, в 88-м, пишет Валерий Ступаченко для «Бобруйского курьера».

Недавно пересмотрел. Ощущения те же – ярко, зрелищно, ритмично, увлекательно, профессионально. «Мосфильму» такое не снилось и до сих пор. Но главное в них – их общий посыл, так называемая «сверхзадача».

В первом фильме одинокий, неустроенный ветеран вьетнамской войны очень убедительно «поставил на место» зарвавшегося и до предела обнаглевшего шефа полиции в провинциальном американском городке. Во втором – через десяток лет после окончания войны во Вьетнаме вытащил из пыточного вьетнамского плена нескольких своих боевых товарищей. А в третьем – ощутимо помог афганским партизанам в их борьбе с незваными чужеземными пришельцами – советскими оккупантами.

И не забыть его простой ответ на вопрос своего командира (после «боевого» возвращения из Вьетнама на изрешеченном пулями вертолете, набитом измученными недавними пленниками): «Что же ты хочешь, Джон?»

– Я хочу… я хочу, чтобы моя Родина любила меня так же, как люблю ее я…

И вспомнил я здесь эти фильмы именно из-за одной этой фразы…

В кино добро всегда побеждает зло. А в жизни?

В жизни отношения нашей Родины к нам, ее гражданам – будем говорить прямо – хреновое. И особенно в глубинке, вне областных и прочих центров.

Нет, я вовсе не про исторические Б-Ч-Б флаги, ментовские дубинки, скороспелые липовые суды с реальными штрафами и «сутками». Я – в этот раз – про другое.

Половина провинциалов старательно учится выживать на 300-350-400 рублей в месяц. Вернее, уже научилась, куда ж тут денешься, ведь цены на все вокруг растут еще быстрее… А это всего лишь 150-200 долларов.

(Хотя официально объявлено, что кто-то где-то получает среднюю зарплату в 900-1000 рублей. Люди, слыша эти цифры, кто смеется, кто плюется, а кто матерится…

А «папиццот» зеленых, неоднократно обещанных нам правителем еще десять лет назад, не вспоминает уже никто, кроме юмористов. Да и то – кухонных. Шутить публично на темы очередных заявлений бессменного лидера у нас не принято, да и небезопасно…)

Нынешнем летом, с экрана телевизора, заметно постаревший правитель озвучил новый уровень предполагаемых зарплат словами «терпимые» и «приемлемые». Поди теперь догадайся, сколько это означает в цифрах… или вот – в килограммах картошки…

А днями сам премьер-министр дал команду, чтобы предприятия изыскали возможность платить своим рабочим не менее 400 рублей… Жест поистине царский! Работающие смогут позволить себе в рационе несколько лишних куриных лапок…

Между тем, в будущем году начнет свой отсчет уже третье десятилетие 21-го века… Ну стыдно же так жить! Последняя разрушительная война в наших краях закончилась уже почти 75 лет назад…

Но экономический гений-самородок из далекой провинции, доведший своих подданных до такой «райской» жизни, в будущем году уверенно… а точнее – самоуверенно намерен опять взгромоздиться на свой царский трон еще на очередные пять лет…

И попробуй выйди, скажи что-нибудь против! Будешь радоваться, если это будет расценено всего лишь, как мелкое хулиганство… Отделаешься в этом случае лишь «сутками», а не «годами»…

…Кто знает – может через эти будущие пять лет вообще будем работать только за плошку баланды? Как это было уже, к примеру, в Демократической Кампучии (Камбодже) в конце 70-х при «великом вожде» Пол Поте…

Видимо, других толковых экономистов в нашей стране ныне как бы совсем не существует, пропали они все куда-то четверть века назад, как по команде. Исчезли, сгинули, испарились…

Есть только ОН один, единственный и неповторимый, среди 9,4 млн. наших земляков. Не будет ЕГО, единственного кормильца – с голода тут все перемрем. Мол, если не ОН, то кто же?? Душещипательная многосерийная «Санта-Барбара» из нашей жизни…

А ведь в начале ЕГО правления, 25 лет назад, нас, «тутэйшых», было почти на целый миллион больше…

Я тоже потерял за последние пару лет полтора десятка своих добрых знакомых обоего пола. Уехали они работать на Запад. И правильно сделали. (Лишь одна среди них – в Россию, по блату).

Нормальные люди хотят жить хорошо, сытно, зажиточно, баловать детишек «вкусняшками». Многие уехали навсегда, с семьями. И я рад за них.

Наши трудолюбивые люди достойны гораздо лучшей доли, чем та, которую устроил для них самозваный «экономический гений» из провинциального совхоза.

Получают… вернее, зарабатывают они там, на Западе раз в 6-8 больше, чем в своем родном «социально-ориентированном» царстве-государстве.

Это примерно столько же, сколько получают… именно «получают», а не «зарабатывают» такие «важные» и «незаменимые» деятели, как «зам. директора по идеологической работе» на многих наших предприятиях.

(Для чего нужна эта «идеологическая работа»? Чем идеологи занимаются все восемь часов своего рабочего времени? Молитвы во славу правителя речитативом читают? А иначе токарь-монархист или токарь-анархист деталь на станке не так выточит, как выточил бы эту деталь токарь-коммунист?

Главное их занятие все же – греть себе, на старости лет, своей верноподданной «пятой точкой» тепленькое местечко…

А люди наши уезжают в Польшу. Если повезет – в Германию или Чехию. Если сильно повезет – в Бельгию или Голландию. Люди в этих странах просто живут, работают, покупают себе новые авто, решают жилищный вопрос (положительно, и довольно быстро). Радуются жизни. А не пытаются выжить, разглядывая прилавки, вздыхая и пересчитывая копейки на своей ладони…

Когда-то, в начале 90-х, наши люди рядами и колоннами везли на продажу в Польшу всякий хлам, все подряд – суповые пакетики, чай, кофе, сало, сигареты, отвертки и носки, эл. лампочки, утюги, рубашки, телевизоры, плоскогубцы, аудио/видеокассеты, транзисторные приемники, гаечные ключи, ботинки…

Но группа польских экономистов под руководством Лешека Бальцеровича провели реформы, вошедшие в историю под названием «шоковая терапия», и теперь Польша – страна с самой динамично развивающейся экономикой среди всех стран, – бывших «узников социализма», а попасть на работу в Польшу и прилично там устроиться – мечта очень многих наших сограждан.

Между тем, недавно была 30-я годовщина первых свободных выборов в Польше. Закончились они победой лидера независимого профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы. То же самое будет и на любых настоящих, свободных выборах в нашей стране – оппозиция победит. Любому политику, который пойдет на выборы с лозунгом о немедленной смене правителя, гарантирована поддержка народа.

Власть имущие прекрасно знают об этом, поэтому даже мысли не допускают о проведении честных и прозрачных выборов. Правитель не потерпит конкуренции со стороны известных оппозиционных политиков. Его придворные «депутаты» также боятся независимых кандидатов, известных региональных лидеров, активистов общественных и политических организаций…

Ни для кого уже не секрет, что любые честные и прозрачные выборы закончатся для нынешнего правителя и всех его «услужающих» – позорным и разгромным поражением. Поэтому, пока он «у руля», свободных выборов у нас не будет априори.

Люди (в частных разговорах, и не только) всерьез недовольны тем, что милиция, суды, парламент превращены в «карманные» инструменты правителя, что практически уничтожены де-юре независимые СМИ, а выборы являются примитивной комедией-фарсом в исполнении любительского драмкружка, в которой вбрасывание бюллетеней, «карусели», досрочное «голосование», «голосование на дому», «хитрые» подсчеты «результатов» – стали неотъемлемой и обязательной их частью…

Кроме того, люди возмущены, что, по сути, нищая страна практически непрерывно организовывает различные европейские и мировые спортивные чемпионаты, всевозможные международные музыкальные фестивали и прочие подобные массовые мероприятия, щедро раздавая миллиарды народных денег направо и налево…

На днях ОН предложил Путину совместно с Россией провести у нас очередные Олимпийские игры. Этого нам еще не хватало!

А ведь в стране практически полностью развалены наука и экономика, коррупция на всех уровнях стала неотъемлемой частью нашей жизни, талантливая молодежь во всех областях науки и искусства в обязательном порядке стремится покинуть свою Родину…

Создана и культивируется атмосфера беспринципной лжи, ненависти, страха. Запугиваются и идут под суд оппозиционеры, журналисты, да и просто умные, грамотные, мыслящие люди, посмевшие публично выразить свое мнение, воспользоваться своими конституционными правами… И – ставшие неугодными правящему режиму.

И еще зачем-то демонстративно афишируется дружба, поддержка и сотрудничество с самыми отъявленными диктаторскими режимами нашей планеты… «Интернационал» какой-то диктатур получается…

А ведь у государства имеется только две основные функции – охранять свои внешние границы и всячески стимулировать граждан строить свое материальное благополучие. Соответственно – платя налоги.

Как и где работать, сколько зарабатывать, как отдыхать и развлекаться, как одеваться, как и чем питаться, во что (и в кого) верить, что думать, в какие организации вступать – люди решат сами. Задача государства – следить за тем, чтобы не происходило ничего, что могло бы угрожать жизням граждан. И именно поэтому нынешний «неугомонный и долгоиграющий» правитель должен уйти. Уйти, чтобы люди могли иметь достойную работу и оплату своего труда, чтобы молодежь создавала семьи и рожала детей, а не прикидывала, куда лучше «свалить», то есть – уехать работать и жить, – в Польшу или в Чехию…

А еще – чтобы наши таланты жили и творили у себя на Родине и славили своими достижениями нашу скромную, небольшую страну, как когда-то это уже сделали великие люди – Владимир Мулявин, Василь Быков, Владимир Короткевич…

Наша страна должна, просто обязана, возродиться, как птица Феникс из пепла лжи, страха, беззакония, бесчеловечности и всех прочих «прелестей» обыкновенной, банальной диктатуры последних 25 лет.

Но для этого Он должен уйти.