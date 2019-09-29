Зеленский: Память Бабьего Яра и Холокоста – предупреждение для человечества 6 29.09.2019, 18:58

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Фото: kiev-foto.info

Президент Украины сделал обращение в день 78-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, посвященном 78-й годовщине трагедии Бабьего Яра, которое опубликовано на его сайте 29 сентября, сообщает "Гордон".

"Невероятная и страшная по своей сути политика, порожденная апологетами расовой чистоты Третьего рейха, вылилась в плановое уничтожение представителей еврейской национальности на оккупированных нацистами землях. Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком долгой – дорогой в вечность. Позже в Бабьем Яру были уничтожены ромы и караимы. Тоже только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование", – заявил президент.

Он добавил, что урочище Бабий Яр стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения и всех, кто мешал оккупантам.

"В Украине сотни скорбных мест, где в годы Второй мировой войны свирепствовал Холокост и проходили массовые казни. Это и Богдановка Николаевской области, и Винница, это и Одесса, и Житомир, это и Харьков, и Закарпатье. В годы войны, когда, казалось бы, все вокруг дышало жестокостью и смертью, проявились лучшие качества нашего народа: милосердие, сострадание и жертвенность. С большой благодарностью мы помним о поступках простых людей, которые, рискуя жизнью, спасали соотечественников от неминуемой гибели", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно помнить о трагедии.

"Трагические страницы истории следует помнить, не только чтобы чтить память о погибших, но и чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста – это предупреждение для всего человечества, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое – человеческая жизнь – становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве", – говорится в обращении.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.