Рэпер Face на протесте в Москве рассказал, что объединяет Беларусь и Россию 29.09.2019, 19:14

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Музыкант призвал к здравому смыслу в двух странах.

В согласованной властями акции «Отпускай!» в поддержку фигурантов «московского дела» и всех политзаключенных принял участие рэпер FACE. С какими требованиями он пришел и что, по его мнению, объединяет Россию и Беларусь, смотрите или читайте в комментарии музыканта «Белсату».

FACE согласился поговорить только после того, как услышал, что задавать вопросы будут журналисты белорусского телеканала.

— Почему вы сюда пришли, с какими требованиями, почему вам эта повестка стала близка?

— Закрыть «московское дело». Повестка близка, потому что с каждым может случиться такое дерьмо. Не хочу, чтобы такое случилось с кем-то.

— Такое, как вы сказали «дерьмо», происходит также в Беларуси. Как вы думаете, это то, что наши страны как раз объединяет.

— Да, разумеется, это, так сказать, «и в радости, и в горе».

— Что может быть противоядием от этого?

— Здравый смысл. Это может происходить только каким-то органическим, естественным путем, должно время проходить, люди должны умнеть. Не все так просто.