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Маск пообещал вывести через полгода на околоземную орбиту корабль, который полетит на Марс

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  • 29.09.2019, 19:38
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Маск пообещал вывести через полгода на околоземную орбиту корабль, который полетит на Марс
Илон Маск

Глава компании SpaceX показал макет прототипа корабля на испытательном полигоне.

Глава компании SpaceX, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск пообещал, что его ракетный корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.

Как сообщат ВВС, Маск показал макет прототипа корабля на испытательном полигоне компании в Бока-Чика в штате Техас. По его словам, в ближайшие месяцы планируется серия его полетных испытаний, в результате которых корабль должен достичь высоты около 20 км, а затем выйти на низкую орбиту. Макет корабля, представленный на презентации, указывает, что он будет иметь длину в 50 метров и диаметр в 9 метров, а его грузоподъемность в конечном итоге составит 150 тонн.

Для запуска корабля на орбиту создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy длиной в 68 метром и диаметром в 9 метров. Эта ракета может оснащаться разными комбинациями двигателей марки Raptor, от 24 до 37 в зависимости от выполняемой задачи. Несколько раз за время презентации Маск повторил, что его конечной целью является заселение человеком иных планет.

Ранее он не раз заявлял, что корабль такого типа будет использован для доставки на Марс одной тысячи колонистов, которые будут создавать там первое поселение. Но еще до этого Маск обещал полеты к Луне и облеты её на том же корабле с туристами на борту. Эти планы встретили дружную критику экспертов, большинство которых считают их фантастикой. Однако один из крупнейших заказчиков компании SpaceX, американское космическое агентство НАСА призывает компанию сосредоточить все усилия на завершении создания пилотируемого корабля Crew Dragon для доставки экипажей на борт МКС. Этот проект неоднократно задерживался в результате технических сбоев, последний из которых произошел в начале этого года.


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