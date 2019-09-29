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Баллы и палки

  • 29.09.2019, 20:08
  • 1,305
Баллы и палки

Блогер NEXTA рассказал, как в МВД выполняют новую инициативу Караева.

"Белорусские милиционеры приняли к исполнению идею своего нового министра Юрия Караева о замене "палочной" системы на балльную. А вот как это выполняется — даже интересно понаблюдать.

Вот, например, данные из Октябрьского районного отдела Департамента охраны в городе Могилеве. Похоже, что и баллы ввели, и о "палках" никак не забудут. Не легкое это дело — реформы", — пишет блогер NEXTA в своем Telegram-канале.


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