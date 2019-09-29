Белорусским компаниям рассылают письма с вредоносным содержимым 29.09.2019, 20:34

В результате знакомства с их содержимым компьютеры блокируются.

Новую схему распространения вредоносного программного обеспечения выявили правоохранители, сообщает Office Life.

Злоумышленники рассылают на электронные ящики компаний письма. В результате знакомства с их содержимым компьютеры блокируются.

Все сообщения отправляются от имени государственных органов и организаций. Их наименования или аббревиатуры содержатся в названиях почтовых ящиков, с которых поступают сообщения, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Так, от имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли с адреса «informirovanie.mart@tut.by» мошенники направляли сообщения о включении в план выборочных проверок.