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Белорусским компаниям рассылают письма с вредоносным содержимым

  • 29.09.2019, 20:34
Белорусским компаниям рассылают письма с вредоносным содержимым

В результате знакомства с их содержимым компьютеры блокируются.

Новую схему распространения вредоносного программного обеспечения выявили правоохранители, сообщает Office Life.

Злоумышленники рассылают на электронные ящики компаний письма. В результате знакомства с их содержимым компьютеры блокируются.

Все сообщения отправляются от имени государственных органов и организаций. Их наименования или аббревиатуры содержатся в названиях почтовых ящиков, с которых поступают сообщения, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Так, от имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли с адреса «informirovanie.mart@tut.by» мошенники направляли сообщения о включении в план выборочных проверок.


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