Жители российского города выступили против назначения и.о. мэра деятеля «ДНР» 29.09.2019, 20:45

1,595

В Калмыкии прошла акция протеста.

Жители Элисты в Калмыкии вышли на протест против назначения на должность и.о. главы города Дмитрия Трапезникова.

Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Назначение Трапезникова на пост главы Элисты вызвало возмущение жителей города. Горожане создали петицию с требованием отстранить его от должности.

Трапезников — из Донецка, начиная с 2014 года он занимал руководящие должности в администрации главы так называемой «ДНР». В августе-сентябре 2018 в течение короткого периода был временно исполняющим обязанности «главы ДНР» после убийства бывшего главаря непризнанного формирования Александра Захарченко.

На акции дважды пытался выступить спикер городского собрания Николай Орзаев, чтобы объяснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не слушали, потом дали слово, но он начал рассказывать о хорошем образовании Трапезникова, и эти высказывания вызвали возмущение. Орзаева освистали, и ему пришлось прекратить выступление.

«Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии», — сказал инициатор акции и журналист Бадма Бюрчиев.

Протест длился около двух часов. Организатор акции заявил, что к протесту присоединились примерно 500 человек.