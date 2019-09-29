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Синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности

  • 29.09.2019, 20:48
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Синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности

Всему виной — сильный ветер.

Синоптики предупреждают: в понедельник и вторник на всей территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет tut.by.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В целом же завтра будет облачная, с дождями и грозами погода.

А помните, кстати, синоптики нас предупреждали, что в начале осени в Беларуси будет тепло, а в конце ноября у нас уже будут снегопады? При этом есть прогноз, что аномальные!


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