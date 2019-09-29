Синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности
- 29.09.2019, 20:48
- 1,331
Всему виной — сильный ветер.
Синоптики предупреждают: в понедельник и вторник на всей территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет tut.by.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В целом же завтра будет облачная, с дождями и грозами погода.
А помните, кстати, синоптики нас предупреждали, что в начале осени в Беларуси будет тепло, а в конце ноября у нас уже будут снегопады? При этом есть прогноз, что аномальные!