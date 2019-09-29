Белорусский тренер Олег Кононов покинул московский «Спартак» 1 29.09.2019, 20:53

Олег Кононов

Специалист не продержался на посту рулевого российской команды и года.

Московский "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.

"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против "Краснодара" "красно-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов", — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, белорусский специалист возглавил московский клуб в ноябре 2018-го года.