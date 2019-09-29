Белорусский тренер Олег Кононов покинул московский «Спартак»1
- 29.09.2019, 20:53
Специалист не продержался на посту рулевого российской команды и года.
Московский "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.
К следующему матчу против "Краснодара" "красно-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов", — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Напомним, белорусский специалист возглавил московский клуб в ноябре 2018-го года.