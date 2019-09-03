Крэйг Вудкрофт: Мы заслужили, чтобы и в следующем матче был аншлаг 1 3.09.2019, 7:41

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал игру с нижнекамским «Нефтехимиком».

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:4).

— Это была зрелищная игра. Мы провели отличный период, сделав лишь одну ошибку. Увы, она оказалась результативной. Во второй трети мы дважды показывали характер, сравнивая счет.

В завершающей трети допустили пару небольших ошибок в своей зоне, но они завершались шайбами в наши ворота. Мы знали, что «Нефтехимик» умеет пользоваться шансами, но, увы, все равно допускали огрехи.

— Чувствовали ли особое давление из-за того, что матч посетил Лукашенко?

— Нет, мы просто хотели показать отличное шоу для него, болельщиков и страны. Возможно, для молодых игроков это было дополнительным прессингом, но это не должно сбивать профессионалов с толку.

— Удовлетворены ли вы Тему Пулккиненом, который провел первый матч?

— Мы прекрасно знаем, что это за хоккеист. Он обладает скоростью и броском. Теему добавил нашей команды искры.

— Довольны ли связкой Шор — Граньяни — Пулккинен в большинстве?

— Они сделали два гола. В этом плане они были эффективны.

— Что скажете об игре Юнаса Энрота?

— Юнас давал нам шансы выиграть этот матч. Если посмотреть на пропущенные шайбы, то часть бросков можно было заблокировать, но игроки не увидели траекторию. Именно за счет таких моментов, не относящихся к мастерству, мы можем вытягивать игры.

— Почему капитаном был выбран Александр Павлович?

— Мы не хотели определять это тренерским решением, а просто назвали девять наиболее авторитетных игроков, которые будут капитанами и ассистентами по ходу сезона. Сегодня этой тройкой были Павлович, Костицын и Граньяни.

— Марк-Андре Граньяни и Стефан Эллиотт играли в парах с самыми молодыми защитниками. Это задумка или просто вы видите эти пары оптимальными?

— Хорошее наблюдение. Это действительно наш план, мы дали Дерябину и Денисову возможность поиграть вместе с такими партнерами. Они тренируются вместе, разбирают ошибки. Это даст им шанс стать сильными и опытными защитниками в будущем.

— Какая линия видится вам наиболее проблемной?

— Наверное, пока атака. Речь о возможности реализовывать моменты и создавать их. Надеюсь, в будущем мы прибавим и сможем прибавить в этом компоненте.

— Сколько очков вы планируете набрать на выезде?

— Это все спекуляции. Мы идем по дистанции шаг за шагом. Сначала проводим игру, а потом готовимся к следующей. Важно, как мы будем противостоять сильным оппонентам. Но не хочу говорить о планах по очкам.

— Как считаете, «Динамо» заслужило, чтобы снова собрать аншлаг в следующем домашнем матче?

— Думаю, да. Мы старались делать все, чтобы порадовать болельщиков, хотя и ошибались из-за неопытности. У нас много молодых игроков, которые показывают желание. Понятно, что болельщики не всегда смогут видеть результат, который они хотят, но мы будем делать все возможное. В общем, думаю, своей игрой мы заслужили, чтобы поклонники команды продолжали нас поддерживать.