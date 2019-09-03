Ученые доказали, что богатство человека напрямую зависит от его фамилии 3.09.2019, 8:10

К такому выводу пришел профессор Калифорнийского университета.

Благосостояние и успешность человека зависят от его фамилии. К такому выводу пришел профессор Калифорнийского университета Грегори Кларк. Он считает, что если, скажем, у гражданина Англии одна фамилия с человеком, который был богат в 1800 году, то можно утверждать, что у него в девять раз больше шансов на то, чтобы попасть в Оксфорд или Кембридж, он проживет на два года больше среднестатистического английского гражданина, будет богаче, получит больше возможностей стать врачом или адвокатом, пишет fraza.ua.

В 2011 году в адвокатской среде аристократические фамилии появлялись в шесть раз чаще, чем фамилии всего остального населения Англии. Как считает Грегори Кларк, даже в Швеции, которая славится своей социальной мобильностью, в 70-80% случаев семейное положение передается из поколения в поколение в течение нескольких веков, сообщает NEWSru.ua.

Другие экономисты, которые использовали в работе похожие методы, выявили аналогичные тенденции в общественной структуре прочих государств, будь то Испания XIX века или Китай. Для того чтобы потомки семей из высших и низших слоев общества получили равные шансы на одинаковый заработок, должно пройти от 300 до 500 лет.

Помимо изучения носителей редких фамилий и представителей английской промышленной элиты, Грегори Кларк также обратил внимание на то, в каком количестве некоторые фамилии были представлены в высших и низших слоях общества в прошлом. И получил похожие цифры: экономические преимущества также передаются из поколения в поколение в 70-80% случаев.

Ранее ученые утверждали, что на успешность карьеры человека и скорость его продвижения по служебной лестнице влияет дата рождения и больше всего шансов на успех у тех, кто родился в марте.