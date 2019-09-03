Робот Федор — президент России 2 Борис Бронштейн, «Новая газета»

3.09.2019, 8:20

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Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РИА Новости

Для большинства россиян робот — свой человек, хотя еще и не совсем управляемый.

Что-то в нынешнем веке кругом одни роботы, и, извините, уважаемый читатель, хочется первым делом проверить, не робот ли вы. Да вам и самому не помешает поточнее определиться.

Итак, оцените следующую информацию. Прославленный робот Федор должен вернуться из космоса 7 сентября — с тем расчетом, чтобы 8 сентября принять участие в выборах и проголосовать, как его и запрограммировали, за кандидата от «Единой России».

Если вы безоговорочно поверили в возможность такого голосования, значит, вы — человек. Человек, привыкший к тому, что на наших выборах все запрограммировано и что наши избиратели дистанционно управляются — посредством телевидения.

А если вы поверили, но задали вопрос: «А вдруг в округе, к которому приписан Федор, кандидата от «Единой России» нет?» — то вы робот. И, в отличие от человека, не понимаете, что такой кандидат есть всегда, но нередко он маскируется в бюллетене под самовыдвиженца.

Надо признаться, новость про голосующего Федора придумал я сам. И, на мой взгляд, она ничуть не хуже других новостей об этой симпатичной железяке. Ведь многочисленные публикации о роботе-космонавте уже невозможно разделить на правдивые и выдуманные.

«Робот Федор поздравил школьников с Днем знаний». Наверное, правда. Без знаний — никуда, хотя Незнайка слетал аж на Луну, а не крутился, как образованный Федор, на околоземной орбите. И некоторые наши незнайки тоже на Луну нацелились.

«Робот Федор попросил бутылку водки». А черт его знает! Может, и в самом деле попросил.

Хотя в невесомости какая разница — трезвый ты или выпивший?

Или совсем уж непонятная история: космонавт Овчинин никак не мог включить кнопку электропитания Федора. СМИ сообщали, что он уже собирался стукнуть по кнопке молотком. Приводили его слова: «Я уже гаечный ключ взял…» Молотка на космической станции, видимо, не нашлось. А в гаечный ключ верится. Его мог подарить космонавтам кто-то из руководителей страны, занимающихся закручиванием гаек.

Сообщалось, что робот сменил себе имя. Якобы теперь он не Федор, а Skybot F-850. Это еще зачем? Федор — красивое имя. Говорят, и внука космического начальника Дмитрия Рогозина так зовут. Его же никто не переименовывает. А, представьте, на такое решился бы, например, Достоевский.

В смену имени мы верить не станем. Другое дело: есть сведения, что на днях на очередном витке вокруг Земли робот Федор сменил пол. И сделался Федориной. Объяснил он это тем, что по нашим нечеловеческим законам не хочет вкалывать до 65 лет и намеревается выйти на пенсию на пять лет раньше. Что ж, это вполне оправданно. Да и при выходе в открытый космос космонавты любезно пропустят даму вперед. Не верится и в смену пола? И правильно. Это снова придумал я. На случай, если у информационных агентств и пользователей социальных сетей с новостями о роботе возникнут временные затруднения.

В России трудно найти человека, который был бы интересен всем. А робот Федор искренне заинтересовал страну. Почти как Штирлиц или Василий Иванович. А что, если в президенты его? Сообщалось, что он уже умеет водить квадроцикл. Еще потренируется и, глядишь, с его-то способностями к 24-му году трехколесный мотоцикл освоит.

Борис Бронштейн, «Новая газета»