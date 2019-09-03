ВВС: Джонсон проведет новые выборы 14 октября, если парламент блокирует «брексит» 3 3.09.2019, 8:34

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Фото: AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Возможные итоги этих выборов сейчас непредсказуемы.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил в понедельник, что ни при каких условиях не будет просить Евросоюз об отсрочке "брексита". При этом премьер-министр сказал, что не хочет внеочередных выборов, возможность которых уже давно обсуждается в Британии.

Однако, по сведениям Би-би-си, Борис Джонсон намерен предложить провести выборы 14 октября, если парламент во вторник начнет процесс принятия закона, запрещающего премьеру выводить страну из ЕС 31 октября без договора.

Об этом же сообщает газета Guardian о ссылкой на источник в правительстве.

Парламент намерен в ближайшие дни принять закон, принуждающий Джонсона просить об отсрочке.

"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

До анонсированного выступления премьера многие ожидали, что премьер объявит внеочередные выборы, которые еще больше осложнили бы ситуацию. Однако Борис Джонсон заявил, что он не хочет объявлять внеочередных выборов.

Палата общин возвращается с каникул во вторник, 3 сентября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС - предположительно до 31 января.

"Я не думаю, что они это сделают. Я очень надеюсь, что они на это не пойдут. Но если они это сделают - они просто выбьют почву из-под ног Британии на переговорах с ЕС и сделают всякие дальнейшие переговоры невозможными", - сказал Джонсон.

Выступление Джонсона сопровождалось протестами демонстрантов, собравшихся на Парламентской площади

Фото: Reuters

Официальная позиция Джонсона заключается в том, чтобы добиться от Евросоюза новой редакции проекта соглашения о выходе Британии - проекта, который большинство депутатов, в том числе и сам Джонсон, трижды отклонили этой весной.

Если ЕС не согласится, то новый премьер угрожает вывести Британию без соглашения - и это будет серьезным шоком для экономики обеих сторон.

По убеждению Джонсона, угроза "жесткого брексита" - наилучший способ добиться уступок от Евросоюза, однако его критики считают, что премьер играет с огнем, так как "жесткий брексит" невыгоден в первую очередь самой Великобритании.

При этом, по мысли Джонсона, пока лидеры Евросоюза надеются, что Палата общин сможет торпедировать планы "жесткого брексита", они не видят причин уступать.

Представители ЕС, однако, уже не раз заявляли, что правительство Джонсона просто до сих пор не предложило никаких устраивающих Евросоюз альтернатив главному камню преткновения в соглашении - "ирландскому бэкстопу", то есть гарантиям отсутствия таможенного контроля и физической границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Перед выступлением Джонсона многие политические обозреватели, ориентируясь на утечки с Даунинг-стрит, предполагали, что премьер заявит о готовности объявить внеочередные выборы.

Джонсон такого не сказал, и даже наоборот - заявил: "Я не хочу выборов, и вы не хотите выборов».

Но британские журналисты, постоянно работающие в кулуарах британской политики, почти уверены, что заявление Джонсона все-таки означало именно готовность к скорым - до 31 октября - выборам.

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что у парламента остался последний шанс остановить "жесткий брексит"

Фото: PA1

"По оценке Даунинг-стрит, если депутаты нанесут ему на этой неделе поражение и смогут запретить законом выход из ЕС без соглашения, то наилучшим ходом со стороны правительства будет объявить выборы, причем объявить срочно, назначив их уже на 14 октября", - считает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить "брексит", пройдет 17-18 октября.

Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС в срок, 31 октября, даже если для этого придется резко разорвать связи с ЕС. Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого брексита».

За три месяца отсрочки, как предполагают оппозиционеры, Британия проведет внеочередные выборы, которые станут своего рода вторым референдумом о "брексите".

Возможные итоги этих выборов сейчас непредсказуемы.