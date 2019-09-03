СМИ: У Неноксы после взрыва брошены радиоактивные понтоны, излучение в 10 раз выше нормы 1 3.09.2019, 8:57

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Понтоны свободно омываются водой Белого моря.

Журналисты архангельского ИА «Беломорканал» опубликовали видеозапись с побережья Неноксы. На ней видно, что два понтона, задействованных при неудачном пуске ракеты 8 августа, находятся в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря без какой-либо охраны, ограждения или предупредительных знаков, пишет «Новая газета».

Радиационный фон в 150 метрах от понтонов достигает 154 микрорентген в час. Запись сделана в 13 часов 31 августа. По словам местных жителей, несколькими днями раньше в этом же месте дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

Понтоны свободно омываются водой Белого моря. При этом выброшенный на берег рядом с ними мусор, также «фонит». Возле обрывка сети дозиметр показывает 154 микрорентгена в час, около буксировочного каната — 186.

Понтоны, по словам местных жителей появились здесь, в 4 км от железнодорожной станции Ненокса, после ЧП на полигоне. Первый, с маркировкой «ПП ПП зав №2» вынесло к берегу 9 августа, второй несколькими днями позже доставили сюда двумя буксирами.

В самой Неноксе фоновые значения не превышают допустимых — до 14 микрорентген в час.

Напомним, 8 августа на морском полигоне в Неноксе Архангельской области при испытаниях ракеты произошел взрыв, погибли 5 сотрудников Росатома и 2 военнослужащих Минобороны. Впоследствии врачи архангельской областной больницы рассказали журналистам, что некоторые доставленные к ним пострадавшие скончались от лучевой болезни. Власти утверждают, что опасности для жизни и здоровья людей последствия неудачных испытаний не несут.