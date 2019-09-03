В Москве ночью задерживали оппозиционных политиков 3 3.09.2019, 9:12

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Фото: Forbes

Все они вышли на свободу.

Журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар после полуночи 3 сентября был отпущен из ОВД в Москве, сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что его оставляют в отделе полиции на ночь, а протокол об административном правонарушении по обвинению в организации несогласованного митинга составят только утром. Однако после того, как в отдел полиции приехал Дмитрий Муратов - глава редакционного совета "Новой газеты" и член Общественного совета при МВД - Азара решили отпустить, вызвав на вторник в суд. У здания ОВД собрались журналисты и сторонники Азара.

Полицейские задержали журналиста в подъезде его дома и увезли в ОВД, оставив в квартире в одиночестве маленького ребёнка.

Азар о своем задержании. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/gRlLSklvfF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2019 «Дверь открыта, ребёнок спит». Менты забрали @A3AP прямо из дома, оставив в квартире одну его двухлетнюю дочь. Не могу представить, что может быть в голове у человека, который такое делает. pic.twitter.com/NrzgLe6084 — Воробьева (@Vorobievaya) September 2, 2019

Ранее в Москве был отпущен из полиции сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Он был задержан вечером в понедельник, по его словам, к нему применили грубую физическую силу и привезли в ОВД Мещанское.

Протокол составили по статье 20.2 часть 5. Статья не арестная. Сейчас выписывают обязательство о явке в суд. И отпускают из ОВД ( надеюсь). — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 2, 2019 Силой запихнули в автозак.В автозаке очень рьяные сотрудники силой и с помощью кулаков пытались отнять телефон.

В итоге Машина с вещами осталась на дороге, а меня привезли в ОВД Мещанское. Пока не говорят что предъявляют. — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 2, 2019

Перед задержанием Ляскин сообщил, что его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и начали проверять документы якобы на предмет штрафов. По мнению оппозиционера, они специально тянули время.

31 августа Ляскин участвовал в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы. В понедельник стало известно, что из-за акции было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.

В Москве поздно вечером в понедельник также отпустили из полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Во вторник состоится суд по обвинению в организации несогласованного шествия - речь идёт об акции 31 августа против политических репрессий. Во время самой акции в центре Москвы полиция никого не задерживала.

Соболь, по её словам, задержали вечером в понедельник на выходе из магазина и отвезли в ОВД "Красносельское", где составили протокол.