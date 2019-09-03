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В Москве ночью задерживали оппозиционных политиков

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  • 3.09.2019, 9:12
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В Москве ночью задерживали оппозиционных политиков
Фото: Forbes

Все они вышли на свободу.

Журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар после полуночи 3 сентября был отпущен из ОВД в Москве, сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что его оставляют в отделе полиции на ночь, а протокол об административном правонарушении по обвинению в организации несогласованного митинга составят только утром. Однако после того, как в отдел полиции приехал Дмитрий Муратов - глава редакционного совета "Новой газеты" и член Общественного совета при МВД - Азара решили отпустить, вызвав на вторник в суд. У здания ОВД собрались журналисты и сторонники Азара.

Полицейские задержали журналиста в подъезде его дома и увезли в ОВД, оставив в квартире в одиночестве маленького ребёнка.

Ранее в Москве был отпущен из полиции сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Он был задержан вечером в понедельник, по его словам, к нему применили грубую физическую силу и привезли в ОВД Мещанское.

Перед задержанием Ляскин сообщил, что его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и начали проверять документы якобы на предмет штрафов. По мнению оппозиционера, они специально тянули время.

31 августа Ляскин участвовал в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы. В понедельник стало известно, что из-за акции было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.

В Москве поздно вечером в понедельник также отпустили из полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Во вторник состоится суд по обвинению в организации несогласованного шествия - речь идёт об акции 31 августа против политических репрессий. Во время самой акции в центре Москвы полиция никого не задерживала.

Соболь, по её словам, задержали вечером в понедельник на выходе из магазина и отвезли в ОВД "Красносельское", где составили протокол.


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