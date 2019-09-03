Выборы в Германии стабилизировали правительство Меркель 3.09.2019, 9:33

Успех правых популистов парадоксальным образом сыграл на руку правящей коалиции.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сильно укрепила свои позиции по итогам выборов 1 сентября в двух федеральных землях на востоке страны. В Саксонии - по сравнению с голосованием пять лет назад она утроила свой результат, получив 27,5%, в Бранденбурге - удвоила, набрав 23,5%, пишет dw.com.

Но и обе партии, представители которых занимают посты премьер-министров в этих землях - Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Бранденбурге - хотя и понесли серьезные потери, также довольны итогами земельных выборов. Могло быть и хуже. Причем не только для положения этих партий в двух федеральных землях, но и для центрального правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Скромный успех правящих в Германии партий

Предвыборные опросы в Саксонии и Бранденбурге сулили правым популистам еще больше: в обеих землях у них были реальные шансы выйти на первое место. Лишь на последних метрах предвыборной гонки христианским демократам в Саксонии и социал-демократам в Бранденбурге удалось вырваться вперед. А ведь речь идет о партиях, которые формируют так называемую "большую коалицию" Ангелы Меркель. И обе партии переживают не лучшие времена.

В ХДС и с новым председателем партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), сменившей на этом посту Меркель в декабре прошлого года, продолжаются споры о выборе правильного политического курса.

А среди социал-демократов, стремительно теряющих свою прежнюю электоральную базу, все громче голоса ратующих за выход из правительства и переход в оппозицию. Уступи эти две партии - или даже только одна из них - правым популистам на прошедших земельных выборах, центробежные силы могли и в самом деле привести к развалу правительства Меркель. Теперь такой риск стал чуть меньше.

Тот факт, говорит профессор политологии дрезденского университета Ханс Форлендер (Hans Vorländer), что ХДС еще раз сумел отстоять лидирующие позиции в Саксонии, укрепляет позиции Крамп-Карренбауэр в собственной партии. А социал-демократы, которые не только сохранят пост премьер-министра Бранденбурга, но и, скорее всего, войдут в состав саксонского правительства, указывает профессор, "поймут, что могло быть существенно хуже».

Решение о том, оставаться ли в правительстве Меркель или уйти в оппозицию "зализывать раны", СДПГ будет принимать на съезде в декабре. При этом многое будет зависеть от того, чем закончатся в конце октября выборы еще в одной федеральной земле на востоке Германии - в Тюрингии.

АдГ останется без министерских портфелей

Что же касается земельных правительств в Саксонии и Бранденбурге, то сформировать их будет теперь - из-за успеха АдГ - довольно трудно. Дело в том, что с правыми популистами никто иметь дела не хочет, они остаются изолированными, даже переговоры о возможном их участии в правящей коалиции все прочие партии исключают.

Но создать правительство только из двух партий будет и в Бранденбурге, и в Саксонии невозможно. Без АдГ нет такой пары партий, которые в сумме имели бы абсолютное большинство в том или в другом ландтаге. В Саксонии к тому же АдГ намерена через суд добиваться аннулирования выборов и проведения повторного голосования.

Об этом объявил в понедельник, 2 сентября, председатель земельной организации этой партии Йорг Урбан (Jörg Urban). Он считает, что местная избирательная комиссия не имела права ограничивать численный состав кандидатов АдГ, которые шли на выборы в ландтаг Саксонии по партийному списку. А дело вот в чем.

Почему отказали в регистрации правым популистам?

В немецких законах очень подробно прописан порядок выдвижения кандидатов, которых та или иная партия считает достойными для включения в партийный список. По партийным спискам в Германии избирается половина депутатов и бундестага, и земельных ландтагов. Вторая половина - по одномандатным округам.

Список же кандидатов АдГ на выборах в Саксонии был составлен в нарушение некоторых процедурных правил. Список, в частности, формировался не на одном, как полагается, а на двух партийных съездах. К тому же уже в процессе голосования на втором съезде был изменен регламент. За кандидатов в первой части списка голосовали в отдельности, за остальных - пакетом. После долгих препирательств между АдГ и избиркомом Конституционный суд Саксонии в конце концов постановил ограничить партийный список АдГ 30 первыми кандидатами.

За список этой партии, однако, проголосовало так много саксонцев, что ей причиталось не 30, а 39 депутатских мест из 120 имеющихся в ландтаге Саксонии. Но есть еще и одномандатные округа. И 15 кандидатов от АдГ в них одержали победу. Правда, 7 из них числились и в партийном списке. Остаются 8 прошедших в ландтаг как бы сами по себе. Они получают мандаты в дополнение к тем 30, которые были в списке. Итого - 38 мест. Таким образом, не занятым в соответствие с решением Конституционного суда осталось только одно. Но для АдГ это дело принципа.

Проблема имиджа для востока Германии

Многих в Германии тревожит резкое усиление правых популистов на востоке Германии. Экс-глава Центрального совета евреев в Германии, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох (Сharlotte Knobloch) по собственному признанию "шокирована" тем фактом, что "такая открыто праворадикальная, антидемократическая и часто выступающая с антисемитскими позициями партия" столь успешно выступила на выборах в Бранденбурге и Саксонии.

Руководитель Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Инго Крамер (Ingo Kramer), в свою очередь, опасается, что сильные позиции АдГ на востоке Германии и "вербальные заявления ведущих членов этой партии" негативно скажутся на имидже обосновавшихся здесь фирм, поставляющих товары и на мировой рынок. Мол, с фирмами из региона с такой дурной славой зарубежные партнеры не захотят иметь дела.