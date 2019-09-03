Гомельская таможня пошла навстречу активисту профсоюза РЭП 3 3.09.2019, 9:45

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Таможенник обратился в независимый профсоюз в связи с нарушенными трудовыми правами.

Увольнением по соглашению сторон завершился трудовой спор между Гомельской таможней и сотрудником таможни, членом профсоюза РЭП Вячеславом Пацем, сообщает «Гомельская весна».

Таможенник обратился в профсоюз РЭП за помощью в связи с нарушенными трудовыми правами. По его мнению, время, которое он тратил на дорогу до рабочего места – отдаленного погранперехода, должно включатся в рабочее время и соответственно оплачиваться. А это, ни много ни мало, по три часа в обе стороны ежедневно. Кроме этого, Вячеслав Пац был не согласен с профессиональной учебой в свои выходные дни.

С помощью профсоюза РЭП он обратился в суд с иском об увольнении в связи с нарушениями его трудовых прав. Увольнение по такому основанию предусматривает выплату работнику трех среднемесячных зарплат. Интересы члена профсоюза в суде представлял правовой инспектор труда РЭП Леонид Судаленко. По ходатайству представителей таможни, судебные заседания по делу прошли в закрытом режиме.

Суд отказался признать нарушения со стороны таможни, однако таможня все же согласилась уволить своего инспектора до истечения срока контракта по соглашению сторон. Вячеслав Пац согласился на такие условия.

Леонид Судаленко прокомментировал исход дела.

- Мы не удивлены результатом суда и тем, что суд отказался признать нарушения трудовых прав истца. В похожей ситуации работают очень многие сотрудники таможни. И если бы суд признал, что дорогу до работы нужно включать в рабочее время, то это повлекло бы серьезные траты для государственного бюджета, создав прецедент. Ведь если бы один работник доказал, что дорога до работы – рабочее время, то и остальные работники таможни потребовали бы того же. Однако, несмотря на то, что решение было принято не в нашу пользу, исходом дела истец удовлетворен.